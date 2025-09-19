Rota da Ferradura em Guarapari: 18 km de sabores e paisagens únicas

A Rota da Ferradura, em Guarapari, é um convite para quem busca contato com a natureza e experiências gastronômicas marcantes. O circuito conecta as localidades de Boa Esperança, Arraial do Jabuti e Buenos Aires em um trajeto de cerca de 18 km, cujo formato lembra uma ferradura.

Pelo caminho, os visitantes encontram cachoeiras refrescantes, culinária caseira e vistas panorâmicas que unem a tranquilidade das montanhas à exuberância da vegetação nativa. É um passeio ideal para famílias, casais ou grupos que desejam vivenciar o interior de Guarapari de forma autêntica.

O acesso é simples: para quem vem de Vitória, basta seguir pela BR-101 em direção ao Rio de Janeiro, passar pelo trevo de Guarapari e dirigir mais 4 km antes de virar à direita. Já saindo do centro da cidade, o trajeto é ainda mais rápido, pela Rodovia Jones Santos Neves, até a entrada após o trevo. Em média, são apenas 12 km do balneário até esse refúgio encantador.