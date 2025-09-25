Rota das Falésias oferece praias deslumbrantes e experiências únicas

Com cerca de 215 km de praias e falésias coloridas, a Rota das Falésias, no Litoral Leste do Ceará, reúne alguns dos cenários mais exuberantes do Nordeste brasileiro. O roteiro integra oito municípios cearenses e já se consolida como um dos principais produtos turísticos do estado.

O potencial da região ganha ainda mais relevância diante dos dados da pesquisa do Ministério do Turismo, em parceria com a Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, realizada em agosto de 2025, que identificou que 11% dos brasileiros com mais de 16 anos têm interesse no turismo de aventura. O levantamento, feito com 2.503 entrevistas em todas as unidades da federação, mostra que esse nicho vem crescendo e apresenta grande espaço para expansão no país.

“O turismo de aventura é um dos segmentos estratégicos para o Brasil, e a Rota das Falésias é um exemplo de como a natureza, a cultura e a hospitalidade podem se unir em experiências únicas para os visitantes. O Ministério do Turismo tem trabalhado para apoiar iniciativas como essa, que fortalecem destinos, geram emprego e renda e ampliam a competitividade do setor”, destacou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Roteiro

A Rota das Falésias percorre os municípios de Eusébio, Aquiraz, Pindoretama, Cascavel, Beberibe, Fortim, Aracati e Icapuí, passando por 35 praias de rara beleza e se estendendo até o Rio Grande do Norte. Entre os destinos mais procurados estão Canoa Quebrada, Morro Branco, Praia das Fontes, Ponta Grossa, Redonda e Porto das Dunas.

Além do visual deslumbrante, a região oferece atividades de ecoturismo e aventura, como passeios de buggy, kitesurfe, mergulho, trilhas e caminhadas, que vêm atraindo cada vez mais visitantes em busca de contato direto com a natureza e experiências autênticas.

Rota das Falésias

O fortalecimento da Rota das Falésias é resultado de uma articulação conjunta entre poder público, iniciativa privada e entidades, que atuam na qualificação de empreendedores e na estruturação de pequenos negócios turísticos.

Para o MTur, esse modelo de governança é essencial para ampliar a atratividade da região e transformar o turismo em vetor de desenvolvimento regional. “Quando unimos esforços entre municípios, empreendedores e governo federal, conseguimos estruturar destinos mais preparados para atender às expectativas do turista e para gerar oportunidades para as comunidades locais”, completou o ministro Celso Sabino.