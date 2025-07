Rota do Dragão encanta com lendas, paisagens e sabores em Muqui

Muqui, no Sul do Espírito Santo, tem se consolidado como um destino encantador para quem busca natureza, história e experiências autênticas. A Rota do Dragão, localizada na região da Morubia, a apenas dois quilômetros do Centro, reúne atrativos naturais, empreendimentos criativos e uma boa dose de magia para tornar a visita inesquecível.

O nome curioso da rota vem de uma imponente formação rochosa conhecida como Pedra do Dragão, que parece abrigar a imagem de um dragão deitado no alto da serra. A paisagem marca o início de um roteiro envolvente que mescla turismo rural, gastronomia local e uma lenda fascinante.

A lenda que inspira a rota

Segundo a lenda criada pelos moradores, um dragão habitava a região e ensinou aos povos nativos como viver em harmonia com a natureza. Era tão querido que teve sua imagem talhada na pedra onde vivia. Com o passar do tempo, o dragão desapareceu em meio ao crescimento desordenado e ao desmatamento, deixando a missão de preservação para os descendentes dos povos antigos — hoje representados pelos empreendedores da rota.

O que visitar na Rota do Dragão

A rota inclui um passeio pelo charmoso Centro Histórico de Muqui, com paradas como a Igreja Matriz, o Jardim Municipal inspirado em Versalhes e antigas fazendas da época do café, como a Fazenda dos Andes, que ainda conserva móveis do século XIX.

Uma sugestão de início é um delicioso café da manhã no Solar do Lagarto, casarão histórico localizado no coração da cidade. Depois, o visitante pode explorar seis empreendimentos rurais que compõem a rota, entre pousadas acolhedoras, cafeterias premiadas, trilhas e propriedades com agroindústrias.

Destaque para o Sítio Grãos de Ouro, tricampeão como produtor do melhor café conilon do Brasil. Além disso, há experiências com cultivo de flores, produção de doces caseiros, trilhas ecológicas e a imperdível caminhada até a Pedra do Dragão — um dos pontos mais belos do Monumento Natural Serra das Torres (MONAST), a maior unidade de conservação de Proteção Integral do Espírito Santo, com mais de 10 mil hectares de área preservada.

O passeio pode terminar com uma visita ao Mercado Regional dos Vales e Café, onde o visitante encontra produtos locais e pode levar um pedacinho da Rota do Dragão para casa.

Turismo sustentável e criativo

A Rota do Dragão é o reflexo de um turismo que valoriza a sustentabilidade, a cultura e a criatividade local. É uma experiência que vai além do visual: é sentir o cheiro do café recém-coado, ouvir histórias encantadas, caminhar por trilhas preservadas e se conectar com o que há de mais genuíno no interior capixaba.

Estabelecimentos que fazem parte da Rota do Dragão

