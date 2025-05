Rota dos Lagos: boa comida, cervejas, queijos e cenários incríveis

Entre montanhas, lagos e paisagens de tirar o fôlego, a Rota dos Lagos, em Venda Nova do Imigrante, é um convite para quem ama boa comida, cervejas artesanais e um contato genuíno com a cultura do agroturismo capixaba.

Com cerca de 9,3 km de extensão, o trajeto liga São José do Alto Viçosa ao trevo de acesso ao Caxixe, passando por seis lagos que emolduram a estrada e dão nome à rota. A região encanta pelo visual, mas também pela riqueza de sabores produzidos ali mesmo, de forma artesanal e com muito carinho.

Confira os principais atrativos para aproveitar a Rota dos Lagos:

Cervejaria Aurora

Um dos points mais instagramáveis da rota, com vista privilegiada para o lago. Além dos chopes e drinks artesanais, o bar oferece petiscos deliciosos. Fica em Bela Aurora (Rodovia Pedro Cola, Km 8) e funciona aos sábados, domingos e feriados.

Instagram: @aurora_cervejaria

Cervejaria Grecco

Charmosa e acolhedora, é o lugar ideal para saborear cervejas artesanais e relaxar entre amigos. Localizada no km 3 da Rodovia dos Produtores, em São José do Alto Viçosa.

Instagram: @cervejariagrecco

Artelatte

Um pequeno laticínio que virou parada obrigatória! Com queijos autorais feitos com leite fresco e muito cuidado, a Artelatte encanta com sabores únicos em meio à natureza. Aberto todos os dias.

Instagram: @artelattequeijos

Cervejaria Altezza

A 1.100 metros de altitude, entre Pedra Azul e Venda Nova, essa cervejaria usa ingredientes importados e água das montanhas para criar rótulos premiados. Conta com uma variedade de cervejas, com receitas consagradas de diversos estilos, das mais importantes tradições cervejeiras do mundo. Funciona de quarta a domingo.

Instagram: @cervejariaaltezza

Restaurante Via Olivari

Comandado por um chef italiano, oferece pratos inspirados nas cozinhas italiana e germânica. Ideal para harmonizar com as cervejas Altezza, em um casarão colonial com vista para Pedra Azul.

Instagram: @viaolivari

Quinta dos Manacás

Refúgio gastronômico sustentável, com horta própria, charcutaria, azeites e pratos preparados com ingredientes orgânicos. O ambiente rústico e acolhedor completa a experiência. Fica em São José do Alto Viçosa, abre de sexta a sábado, das 11h30 às 17h, e aos domingos das 11h30 às 16h. É necessário fazer reserva no telefone (27) 99960-3440.

Instagram: @oquintadosmanacas

Charcutaria Novo Imigrante

Anexa à Quinta dos Manacás, é referência nacional na produção de salames artesanais. O chef Duaine Clements já foi premiado e o espaço oferece produtos incríveis com vista linda para a serra.

Instagram: @novo.imigrante.charcutaria

Sítio Espelho da Mata

Perfeito para curtir em família! Horta, cafeteria, animais, passeio de canoa e muito contato com a natureza. Um espaço encantador para descansar e curtir a simplicidade da vida no campo.

Instagram: @oespelhodamata