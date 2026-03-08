Roteiro de fé: conheça igrejas históricas de Vila Velha
O município reúne alguns dos monumentos religiosos mais importantes do estado, que ajudam a preservar a memória da colonização capixaba.
O turismo religioso se tornou uma das principais forças do setor turístico em Vila Velha, no Espírito Santo. Todos os anos, milhares de visitantes percorrem o Sítio Histórico da Prainha em busca de fé, história e paisagens marcantes. Além disso, o município reúne alguns dos monumentos religiosos mais importantes do estado, que ajudam a preservar a memória da colonização capixaba.
Entre igrejas históricas, mirantes e construções centenárias, Vila Velha consolidou um roteiro que atrai turistas durante todo o ano. Dessa forma, a cidade combina tradição religiosa, patrimônio cultural e belas vistas do litoral capixaba.
Sendo assim, conheça os principais atrativos do turismo religioso de Vila Velha:
Convento da Penha
O Convento da Penha é considerado o principal atrativo turístico, religioso e histórico do Espírito Santo. Aliás, a construção da primeira ermida começou em 1566, em homenagem a Nossa Senhora das Alegrias, sob um penhasco com cerca de 154 metros de altitude.
Posteriormente, a obra original do convento teve início em 1651. O conjunto arquitetônico e paisagístico foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o que reforça sua importância cultural.
Além do valor histórico e religioso, o local oferece uma das vistas panorâmicas mais conhecidas do estado. Do alto do convento, é possível observar a cidade de Vila Velha, a capital Vitória e a Terceira Ponte.
Igreja do Rosário
Outro importante marco do turismo religioso em Vila Velha é a Igreja do Rosário. Aliás, a construção teve início em 1535, quando o donatário Vasco Fernandes Coutinho ergueu uma ermida no local.
Posteriormente, com a chegada dos jesuítas em 1551, a igreja foi finalizada. Por esse motivo, ela é considerada uma das mais antigas do Brasil em funcionamento litúrgico contínuo.
Localizada no Sítio Histórico da Prainha, a igreja representa um importante símbolo da colonização portuguesa no Espírito Santo. Em 1950, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) reconheceu o valor histórico do templo e realizou o tombamento do edifício.
Inclusive, todos os anos, no dia 7 de outubro, a cidade celebra o dia de Nossa Senhora do Rosário, padroeira de Vila Velha.
Igreja Nossa Senhora dos Navegantes
A Igreja Nossa Senhora dos Navegantes também integra o roteiro religioso do município. Construída em 1945 com alvenaria de pedras, a igreja está localizada no alto de um morro com vista para a Praia da Ponta da Fruta e para a Praia da Baleia.
Além disso, o entorno do templo conta com um mirante de 360 graus, que permite observar parte do litoral e da paisagem natural de Vila Velha.
Portanto, as tradições religiosas também marcam o calendário local. Todos os anos, a cidade celebra a festa de São Pedro, em 29 de junho, e a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, no dia 2 de fevereiro.
Com informações da Prefeitura de Vila Velha.
