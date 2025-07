Saiba como agendar visitas guiadas a pontos turísticos da Serra

A partir de agora, visitas guiadas aos principais pontos culturais e turísticos da Serra podem ser agendadas com apenas alguns cliques. A novidade foi disponibilizada pela Prefeitura da Serra por meio da plataforma digital Colab e amplia o acesso da população ao patrimônio histórico do município.

Pelo sistema, é possível visitar locais como o Sítio Histórico São João de Carapina, as Ruínas da Igreja de São José do Queimado, o Museu Histórico da Serra, além de solicitar o uso de espaços públicos como o teatro da Estação Cidadania, o auditório da Biblioteca de Valparaíso e até as quadras esportivas do Parque da Cidade.

O agendamento pode ser feito diretamente no site do Colab: https://serra.colab.re/ ou pelo aplicativo disponível nas lojas virtuais. O cidadão precisa apenas realizar um breve cadastro e, em seguida, acessar os serviços de forma prática e gratuita.

As visitas guiadas são conduzidas por profissionais capacitados, que explicam a história, curiosidades e importância de cada local.

O serviço está disponível para grupos escolares, instituições e público geral, com limite de até 40 pessoas por grupo.

“A visita guiada é muito rica, pois contextualiza historicamente o ponto turístico e permite uma imersão na história da nossa cidade”, destaca o secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Anderson Madeira.

Pontos turísticos da Serra disponíveis para visitação

– Sítio Histórico São João de Carapina

Localizado em Carapina, o sítio abriga o conjunto arquitetônico da Igreja de São João Batista, do século XVII, considerado um dos mais antigos do Espírito Santo. O espaço conta com igreja, cemitério e áreas verdes preservadas, oferecendo uma experiência de imersão na história colonial e religiosa da região.

– Ruínas da Igreja de São José do Queimado

Símbolo da resistência negra no Brasil, o local é marco da revolta de escravizados liderada por João da Silva Monteiro em 1849. As ruínas preservadas da antiga igreja do século XIX mantêm viva a memória dessa luta histórica. O ambiente também é cercado por natureza e silêncio que convida à reflexão.

– Museu Histórico da Serra (Casarão da Família Castelo)

Construído em 1862, o casarão é um dos últimos exemplares da arquitetura do século XIX na Serra. O museu abriga móveis originais, obras de arte e documentos pertencentes à família de Judith Leão Castelo Ribeiro, a primeira deputada mulher do Espírito Santo. Também guarda peças do acervo arqueológico do município.

Agendamento de espaços públicos

Além dos pontos turísticos, o Colab também permite solicitar o uso de equipamentos culturais e comunitários:

– Teatro da Estação Cidadania

Disponível para agendamento no turno da manhã ou da tarde, o teatro tem capacidade para 120 pessoas, assentos estofados, palco com iluminação, sistema de som e climatização. Ideal para apresentações culturais, palestras e encontros educativos.

– Auditório da Biblioteca de Valparaíso

Espaço climatizado com capacidade para 80 pessoas, equipado com projetor multimídia, cadeiras confortáveis, sistema de som e acesso à internet. Pode ser utilizado para oficinas, formações, reuniões e eventos literários.

– Quadras do Parque da Cidade

O agendamento para o uso de uma das quatro quadras poliesportivas do Parque da Cidade, em Laranjeiras, também pode ser feito pelo Colab. O espaço conta com quadras de futsal, vôlei e basquete, além de vestiários e estrutura para lazer em família.

Colab: mais de 70 serviços disponíveis

A plataforma Colab oferece à população da Serra cerca de 70 serviços públicos de forma rápida, segura e acessível. Com poucos toques no celular ou computador, o cidadão pode solicitar reparos em vias públicas, agendar atendimentos em serviços diversos, registrar ocorrências relacionadas à dengue, acompanhar o andamento de solicitações, participar de consultas públicas e pesquisas, dentre outros

“A proposta ao utilizar a plataforma é fortalecer o diálogo entre gestão e sociedade, promovendo a inovação e a cidadania digital. Por meio do Colab, o morador da Serra ganha voz ativa e pode colaborar com a cidade em tempo real, sem burocracia”, afirma o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Pedro Trindade.

