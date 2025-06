Santa Leopoldina: três cachoeiras incríveis que vale a pena conhecer

O município de Santa Leopoldina, uma das joias do Espírito Santo, é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza. Cercada por mata atlântica e montanhas imponentes, a cidade se destaca por suas cachoeiras deslumbrantes, que oferecem momentos de lazer, aventura e contemplação.

Conhecida como a Filha do Sol e das Águas, a cidade possui 42 cachoeiras e corredeiras. Sendo assim, o Guia A vai te apresentar três quedas d’água que não podem faltar no seu roteiro turístico.

Prepare-se para explorar paisagens de tirar o fôlego, sentir o frescor das águas cristalinas e se encantar com o que há de melhor no ecoturismo capixaba. Seja você um visitante em busca de tranquilidade ou um aventureiro ávido por novas experiências, Santa Leopoldina tem a combinação perfeita de beleza e emoção para tornar sua viagem inesquecível.



Então, fique por aqui e descubra quais são as cachoeiras que merecem sua visita!

Cachoeiras imperdíveis em Santa Leopoldina, Espírito Santo:

Cachoeira Moxafongo

A cachoeira Moxafongo está localizada no Eco Parque Cachoeira Moxafongo, que fica bem próximo ao centro da cidade. A cachoeira é bem sinalizada, e suas quedas d’água formam piscinas perfeitas para a prática de banho.

O local funciona aos finais de semana e feriados das 8h30 às 17h, e conta com serviço de Hospedagem e Restaurante. O valor de entrada é R$ 20,00 por pessoa, mas que crianças de até 10 anos de idade não pagam.

Como chegar: Acesse a rota.

Cachoeira Véu de Noiva

Localizada no Parque Cachoeira Véu de Noiva, esta é, sem dúvidas, uma das mais belas quedas do Espírito Santo. Com seus 70 metros de altura, a Cachoeira Véu de Noiva deslumbra a todos os visitantes. Imponente e charmosa, o Rio da Prata nos presenteia com piscinas naturais, floresta atlântica e um ambiente muito agradável. Além disso, a área da cachoeira oferece uma infraestrutura excelente.

O Parque funciona todos os dias, das 8h as 17h e oferece hospedagem com pousada e camping, piscinas naturais, toboáguas e um restaurante. O valor de entrada no Parque é R$ 12,00 por pessoa para passar o dia. Entretanto, nos feriados o valor é R$ 15.

Como chegar: Acesse a rota.

Foto: Tadeu Bianconi

Cachoeira Rio do Meio

Esta cachoeira está localizada em uma área privada. O local funciona aos finais de semana e feriados, das 8h às 16h, possui estrutura com banheiros, local para camping com água e energia. Além disso, conta com bar com serviços de restaurante, estacionamento e churrasqueiras espalhadas no local. Outro ponto positivo é o serviço de salva-vidas em sua área de banho.

O preço para curtir o dia na cachoeira é R$ 30,00 por adulto. Entretanto, crianças de até 5 anos não pagam, e de 5 até 10 anos pagam meia-entrada. Já para acampar no local, o preço é R$ 60,00 por adulto. Neste caso, crianças de até 5 anos também são isentas de pagamento e crianças de 5 até 10 anos pagam apenas a metade.

Como chegar: Acesse a rota.



