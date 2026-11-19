O feriado do Dia da Consciência Negra, nesta sexta-feira (20), é uma oportunidade para desacelerar e explorar novos destinos no Estado. Com opções de passeios que vão do litoral às montanhas, o Estado reúne experiências para quem busca descanso, aventura ou turismo cultural.

A variedade de cenários também permite montar roteiros para diferentes perfis de viajantes. Quem prefere natureza pode aproveitar cachoeiras e parques. Já quem gosta de história e contemplação encontra boas opções em santuários, conventos e espaços culturais.

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Confira sete passeios para aproveitar o feriadão no Espírito Santo:

Cachoeira Alta

Foto: Yuri Barichivich / Setur

Em Cachoeiro de Itapemirim, a Cachoeira Alta fica no distrito de São Vicente e chama atenção pela queda de aproximadamente 100 metros.

O local recebe visitantes interessados em atividades como rapel e escalada, além de quem procura um banho em meio à natureza.

A área fica em uma propriedade particular e conta com bar e espaço para camping. A visitação ocorre aos fins de semana e feriados, das 8h às 17h, com entrada de R$ 10 por pessoa.

Para chegar, o visitante deve sair de Cachoeiro pela ES-482 em direção a Jerônimo Monteiro. Depois, seguir pela ES-166 e entrar na comunidade de São Vicente, no km 6.

Santuário Nacional de São José de Anchieta

Foto: Divulgação

Em Anchieta, o Santuário Nacional de São José de Anchieta reúne religiosidade, história e paisagens que ajudam a tornar o passeio mais tranquilo.

O espaço conta com trilhas, áreas de contemplação e um acervo dedicado a São José de Anchieta.

Por isso, o local pode ser uma opção para quem busca um roteiro ligado à fé e à cultura religiosa.

Parque Estadual da Pedra Azul

Foto: Setur

Em Domingos Martins, o Parque Estadual da Pedra Azul é um dos destinos mais conhecidos das montanhas capixabas.

O local conta com trilhas estruturadas e mirantes naturais. A Pedra Azul, com 1.822 metros de altitude, chama atenção pela mudança de tonalidade ao longo do dia.

Na região, o visitante também pode conhecer piscinas naturais e seguir pela Rota do Lagarto, que reúne restaurantes e hospedagens.

Grande Buda e Mosteiro Zen

Foto: Alissandra Mendes/Aqui Notícias

Em Ibiraçu, o Mosteiro Zen Morro da Vargem oferece uma experiência voltada à contemplação e ao contato com a cultura oriental.

Entre os destaques estão o Grande Buda, o túnel com 108 toriis e o jardim zen.

As visitas acontecem aos domingos. Já os retiros são realizados mediante inscrição.

Convento da Penha

Foto: Divulgação

Em Vila Velha, o Convento da Penha é um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo.

Além da importância religiosa, o local oferece vista panorâmica da região e recebe visitantes que buscam momentos de tranquilidade e contemplação.

No entorno, também há opções de comércio e alimentação.

Cachoeira de Matilde

Foto: Reprodução / Prefeitura de Alfredo Chaves

Em Alfredo Chaves, a Cachoeira de Matilde tem cerca de 70 metros de queda e conta com estrutura de acesso por passarela e trilha.

O banho não é permitido na queda principal, mas há áreas próximas com acesso à água.

O atrativo integra o circuito Caminho das Águas, que reúne outros pontos naturais e históricos da região.

Farol de Santa Luzia

Foto: Divulgação/PMVV

Na Praia da Costa, em Vila Velha, o Farol de Santa Luzia combina paisagem e história.

O local oferece vista privilegiada do litoral e apresenta parte da história naval da região.

A visitação ocorre de terça a domingo, das 9h às 16h30. Por ser um passeio mais rápido, pode ser uma boa opção para incluir em um roteiro pela cidade.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).

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