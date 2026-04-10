Sem planos para o feriado? Veja 7 passeios imperdíveis no ES
Com opções de passeios que vão do litoral às montanhas, o Estado reúne experiências para quem busca descanso, aventura ou turismo cultural.
O feriado prolongado, já que segunda-feira (13), é o Dia de Nossa Senhora da Pedra, padroeira do Espírito Santo, é uma oportunidade para desacelerar e explorar novos destinos no Estado. Com opções de passeios que vão do litoral às montanhas, o Estado reúne experiências para quem busca descanso, aventura ou turismo cultural.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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Além disso, a diversidade de cenários permite montar roteiros variados, ideais para aproveitar cada momento. Por isso, a seguir, confira sete passeios que se destacam e ajudam a planejar o feriadão.
Passeios no Espírito Santo
Se quer aproveitar o feriado prolongado, confira 7 passeios incríveis pelo Espírito Santo!
Cachoeira Alta
Localizada no distrito de São Vicente, em Cachoeiro de Itapemirim, a Cachoeira Alta impressiona com cerca de 100 metros de queda. O local atrai visitantes interessados em atividades como rapel e escalada, além de quem busca um banho em meio à natureza.
O acesso ocorre em propriedade particular, que oferece estrutura com bar e área de camping. A visitação acontece aos fins de semana e feriados, das 8h às 17h, com entrada a R$ 10 por pessoa.
Como chegar: saída de Cachoeiro pela ES-482 até Jerônimo Monteiro. Em seguida, seguir pela ES-166 e, no km 6, entrar na comunidade de São Vicente.
Santuário Nacional de São José de Anchieta
Em Anchieta, o santuário reúne religiosidade, história e paisagem. O espaço oferece trilhas, áreas de contemplação e um acervo sobre São José de Anchieta. Dessa forma, o local se consolida como destino para quem busca reflexão e contato com a cultura religiosa.
Parque Estadual da Pedra Azul
Em Domingos Martins, o Parque Estadual da Pedra Azul se destaca pelas trilhas estruturadas e pelos mirantes naturais.
A Pedra Azul, com 1.822 metros, muda de cor ao longo do dia e forma um dos cenários mais conhecidos do Estado. Além disso, o visitante pode explorar piscinas naturais e a Rota do Lagarto, que concentra restaurantes e hospedagens.
Grande Buda e Mosteiro Zen (Ibiraçu)
Às margens da BR-101, em Ibiraçu, o Mosteiro Zen Morro da Vargem reúne espaços voltados à contemplação. O local abriga o Buda Gigante, um túnel com 108 toriis e um jardim zen. As visitas ocorrem aos domingos, enquanto retiros são realizados mediante inscrição.
Convento da Penha
Em Vila Velha, o Convento da Penha se destaca como um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo. O local oferece vista panorâmica e recebe visitantes em busca de tranquilidade. Além disso, o entorno conta com opções de comércio e alimentação.
Cachoeira de Matilde
Em Alfredo Chaves, a Cachoeira de Matilde apresenta cerca de 70 metros de queda e acesso estruturado com passarela e trilha.
Embora o banho não seja permitido na queda principal, há áreas próximas com água acessível. O local integra o circuito Caminho das Águas, que inclui outros atrativos naturais e históricos.
Farol de Santa Luzia
Na Praia da Costa, em Vila Velha, o Farol de Santa Luzia oferece vista privilegiada do litoral e apresenta parte da história naval da região. O espaço funciona de terça a domingo, das 9h às 16h30, e se destaca como opção para passeios rápidos e em família.
Portanto, o Espírito Santo reúne alternativas para diferentes perfis de visitantes. Portanto, o feriado se torna uma oportunidade para conhecer novos lugares e aproveitar as paisagens e experiências que o Estado oferece.
Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).
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