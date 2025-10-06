Silêncio, mar cristalino e vilas charmosas: o encanto da Rota dos Milagres

Conhecida pelos cenários paradisíacos, experiências de profunda conexão com a natureza, culinária típica e muito artesanato, a Rota Ecológica dos Milagres, em Alagoas, é uma das opções no Nordeste do Brasil para quem busca refúgio na tranquilidade de praias praticamente desertas e de águas cristalinas.

O caminho percorre as cidades de Passo de Camaragibe, São Miguel dos Milagres e Porto de Pedras e vem se destacando, principalmente nos últimos anos, entre os turistas que procuram a combinação de descanso e litoral, especialmente os brasileiros.

Segundo levantamento realizado pelo Ministério do Turismo em parceria com a Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, que mapeou as preferências de viagem no país, 62% dos entrevistados elegeram o turismo de sol e praia como a experiência favorita. A sondagem teve 2.503 pessoas ouvidas em todas as regiões do país.

Rota dos Milagres

As paisagens da Rota Ecológica dos Milagres também reservam atividades para todos os gostos. Há opção de turismo comunitário, por meio de um passeio promovido pela Associação Peixe-Boi; passeios de buggy entre as praias da região e cidades próximas e passeios de jangada por piscinas naturais, onde turistas irão encontrar um verdadeiro tesouro do litoral nordestino.

Os visitantes que quiserem levar uma lembrança da arte local têm a oportunidade de encontrar diversos produtos em lojinhas de artesanato, além de experimentar a gastronomia regional.

Local acolhedor

Alagoas foi destaque na 13ª edição do Traveller Review Awards da plataforma de viagens Booking.com, que analisou milhões de avaliações de turistas e ranqueou os destinos que mais brilharam pelo seu acolhimento. O estado ficou entre as cinco localidades que lideraram o ranking de hospitalidade no Brasil em 2025.

A premiação reconheceu não apenas os estados, mas também cidades onde os visitantes de cada região se sentiram especialmente bem-vindos. Nesse cenário, os destaques foram as cidades de Porto de Pedras e São Miguel dos Milagres, ambas integrantes da Rota Ecológica dos Milagres.