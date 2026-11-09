Tesouros do passado: conheça as fazendas históricas escondidas nas montanhas do ES

O município de Conceição do Castelo, na região serrana do Espírito Santo, guarda fazendas históricas que ajudam a contar parte da formação da cidade e do Estado. Os antigos casarões, que atravessaram gerações, revelam histórias ligadas à colonização, à exploração do ouro e ao desenvolvimento da cafeicultura capixaba.

Além do patrimônio arquitetônico, o município reúne atrativos naturais que tornam o passeio ainda mais interessante. Cercada por áreas de Mata Atlântica, a região apresenta clima ameno, paisagens rurais e cenários que convidam os visitantes a conhecer um lado menos explorado do turismo capixaba.

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Entre os principais destaques estão as fazendas Santa Helena, Santo Antônio e Santa Tereza. As propriedades preservam elementos de diferentes períodos da história regional, incluindo construções, mobiliário e vestígios do período escravocrata.

Conheça três fazendas que fazem parte da memória de Conceição do Castelo e podem despertar o interesse de quem busca experiências culturais e históricas no Espírito Santo.

Fazenda Santa Helena: um casarão ligado à história do café

Foto: Divulgação/PMCC

Localizada na comunidade de Santa Helena, a aproximadamente 24 quilômetros da sede de Conceição do Castelo, na divisa com o município de Castelo, a Fazenda Santa Helena é considerada uma das propriedades de maior relevância histórica da região.

O local foi residência do Barão de Guandu, João Bernardes de Sousa, figura ligada à elite cafeeira que exerceu influência na economia regional.

A propriedade também está associada à trajetória de Marcelino Bernardes de Sousa, filho do barão com uma mulher escravizada. Após a morte do pai, Marcelino adquiriu a sede da fazenda, tornando-se proprietário das terras onde viveu durante muitos anos.

Atualmente, o casarão apresenta avançado estado de deterioração, mas ainda conserva características arquitetônicas e elementos que remetem ao passado.

A Fazenda Santa Helena representa um importante testemunho da história regional, incluindo as relações sociais e econômicas marcadas pela escravidão.

Segundo as informações históricas disponibilizadas pelo setor municipal de Cultura, foram iniciados procedimentos para buscar o tombamento do imóvel nas esferas municipal e estadual. A situação atual desses processos precisa ser confirmada.

Fazenda Santo Antônio: memória da colonização nas montanhas

Foto: Divulgação/PMCC

A cerca de 17 quilômetros do centro de Conceição do Castelo, na região de Santo Antônio do Areião, a Fazenda Santo Antônio é outro patrimônio que ajuda a compreender a formação histórica do município.

O acesso à região é feito por estrada asfaltada, em um percurso marcado por paisagens rurais e montanhas.

O antigo casarão é associado à história de Tristão de Alencar Araripe e ao processo de ocupação da região de Castelo, território ao qual Conceição do Castelo pertenceu antes de sua emancipação, em 1964.

A história da propriedade remete ao período de exploração do ouro na Serra do Castelo, quando a chegada de mineradores provocou conflitos com os povos indígenas que já habitavam a região.

Posteriormente, a atividade agrícola ganhou importância, especialmente com a expansão das lavouras de café. Nesse contexto, grandes propriedades rurais passaram a desempenhar papel relevante na economia local, sustentadas também pelo trabalho de pessoas escravizadas.

A Fazenda Santo Antônio representa parte das transformações econômicas e sociais que marcaram o desenvolvimento do sul capixaba.

Fazenda Santa Tereza: relíquias de uma época preservadas no interior

Foto: Divulgação/PMCC

Na comunidade de Santa Tereza, a aproximadamente 20 quilômetros da sede municipal, a Fazenda Santa Tereza se destaca pelo conjunto de elementos históricos preservados em sua estrutura.

Embora existam poucos documentos sobre sua origem, moradores antigos reconhecem a importância da propriedade para a memória de Conceição do Castelo.

O casarão conserva móveis antigos e objetos relacionados à época da escravidão, incluindo um instrumento de ferro utilizado para castigar pessoas escravizadas. Esses vestígios ajudam a compreender um período marcado pela violência e pela exploração do trabalho.

No passado, a fazenda também contou com armazéns, paióis, senzalas, engenhos de beneficiamento de café e arroz, moinhos, oficinas e uma capela. A estrutura era tão ampla que chegou a formar um pequeno núcleo de ocupação rural.

A propriedade reflete a importância da atividade agrícola na economia da região, principalmente após o declínio da exploração aurífera.

De acordo com os registros do setor municipal de Cultura e Turismo, a fazenda também foi objeto de iniciativas voltadas ao tombamento histórico. A escassez de documentação, entretanto, representava um desafio para a conclusão do processo.

Com informações da Prefeitura de Conceição do Castelo.