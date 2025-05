Trilhas e conexão com a natureza: descubra a exuberante Ilha do Gambá

A Ilha do Gambá é um dos principais atrativos turísticos de Piúma, no litoral sul do Espírito Santo. Reconhecida como área de preservação ambiental, a ilha abriga uma fauna diversificada, incluindo espécies raras de anêmonas. Este é o destino ideal para quem deseja realizar trilhas e se conectar com a natureza, seja em um passeio em família ou entre amigos.

Foto: Reprodução Instagram @ilhadogamba

Acesso e localização

Historicamente, antes da década de 60, só era possível chegar até a Ilha do Gambá atravessando a água. Contudo, há mais de 50 anos, um istmo foi construído, ligando a ilha ao continente. Assim, permitindo que visitantes caminhem ou pedalem por uma charmosa estrada que serpenteia entre as árvores. Para quem vem de Anchieta ou Vitória, a península é facilmente identificável logo no início da orla de Piúma, com um letreiro que adiciona um toque especial ao cenário.

Praias e natureza

Situada entre a foz do Rio Iconha e a área de mangue do Lameirão, a ilha apresenta praias de águas rasas e calmas, praticamente sem ondas. O local preserva uma beleza natural única, perfeita para fotos incríveis, especialmente do pôr do sol e da orla de Piúma. A diversidade de fauna e flora, além das conchas que enfeitam a areia, encantam todos que visitam o local.

Tombado como patrimônio paisagístico, é refúgio para aves e animais marinhos. Nesse parque natural, pesquisadores descobriram anêmonas ainda não catalogadas no mundo e a maior em qualidade de algas marinhas do Brasil. A saber, a ilha é própria para a prática do trekking, mountain bike, pesca e mergulhos. Possui uma pequena praia com águas calmas, onde se desenvolvem também as conchas.

Fotos: Reprodução Instagram @ilhadogamba

Experiências na Ilha do Gambá

Durante a maré baixa, formam-se piscinas naturais que oferecem um banho relaxante em águas tranquilas. Da ilha, é possível avistar outras ilhas próximas, como a Ilha do Meio, onde é possível chegar a pé nas épocas de baixa maré, e a Ilha dos Cabritos.

Embora a Ilha do Gambá não possua quiosques, sua proximidade com o centro de Piúma garante fácil acesso a comércio variado. Além disso, os visitantes podem fazer piqueniques no local, com a ressalva de que churrascos não são permitidos.

Visitar a Ilha do Gambá é uma oportunidade imperdível para quem busca um refúgio em meio à natureza e momentos de descontração. Portanto, não perca a chance de explorar esse verdadeiro paraíso no litoral capixaba!

Foto: Divulgação Setur Foto: Reprodução Instagram @ilhadogamba

