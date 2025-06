Turismo nas montanhas capixabas: destinos imperdíveis no inverno

As regiões de montanha do Espírito Santo são um convite ao encantamento. Com paisagens deslumbrantes, experiências de agroturismo e atrações únicas, esses destinos ganham ainda mais destaque durante o inverno, quando o clima ameno atrai visitantes em busca de lazer, descanso e contato com a natureza.

Um dos maiores símbolos da região é o Parque Estadual da Pedra Azul, em Domingos Martins. A famosa formação rochosa que dá nome ao parque muda de cor ao longo do dia, criando um espetáculo natural de tirar o fôlego. O local oferece trilhas ecológicas, atividades ao ar livre e, mais recentemente, passeios de balão com vista panorâmica das montanhas. A charmosa Rota do Lagarto, que corta a região entre fazendas, cafés e pousadas, complementa a experiência com um visual encantador.

Em Marechal Floriano, o Zoológico das Montanhas Capixabas é o único do Espírito Santo e faz sucesso entre as famílias, especialmente nas férias de julho.

Foto: Reprodução / Instagram @zooparkdamontanha

Santa Teresa, considerada o berço da colonização italiana no estado, também reserva boas surpresas. O Circuito Caravaggio, o tradicional Museu Mello Leitão e a charmosa Rua do Lazer revelam o lado cultural e histórico da cidade. Já em Aracruz, a estátua do Buda virou um ponto turístico inusitado e cheio de boas energias.

Em Castelo, o destaque vai para o Parque Estadual de Forno Grande, que atrai trilheiros e amantes da natureza com suas trilhas e mirantes incríveis. E em Venda Nova do Imigrante, o agroturismo é a grande estrela! Cafés especiais, produtos artesanais e cervejarias encantam quem busca uma vivência mais autêntica e saborosa.

Caparaó

A Região do Caparaó também entra no roteiro dos apaixonados por aventura. Os municípios de Iúna e Dores do Rio Preto são portas de entrada para o Parque Nacional do Caparaó e para o famoso Pico da Bandeira, terceiro ponto mais alto do Brasil.

Seja para relaxar em meio à natureza, saborear produtos locais ou encarar trilhas desafiadoras, as montanhas capixabas oferecem experiências completas e inesquecíveis — perfeitas para aproveitar o melhor do inverno no Espírito Santo.

Leia também: Vai curtir o FIG 2025? Veja o que fazer em Guaçuí além dos shows