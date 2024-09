Turismo no Espírito Santo supera nível de 2023 pela 1ª vez no ano

Ótima notícia para o setor do turismo no Espírito Santo: as atividades em julho deste ano foram maiores que a movimentação turística no mesmo mês de 2023. Os dados são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo). Segundo o levantamento, é a primeira vez que algum período de 2024 supera um patamar do ano passado.

O desempenho do segmento foi 0,1% positivo. Apesar dessa tímida diferença, o resultado representa uma tendência positiva para o setor, de acordo com o estudo. A pesquisa divulgada pelo Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac é baseada em informações do Índice de Atividades Turísticas (Iatur).

De acordo com o levantamento, desde março, quando houve registro de queda de 13,4% em relação a março de 2023, as diferenças interanuais vêm se reduzindo mês a mês. Em junho, a diferença foi de 1,8%. Já no mês de julho, a coordenadora do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, afirma que, finalmente, o setor turístico atingiu os níveis observados em 2023, ano em que o volume de atividades turísticas esteve no maior patamar desde 2015.

“Dentre os possíveis fatores que contribuem para a melhora do desempenho do turismo capixaba a partir do segundo trimestre está o nível de preços dos produtos turísticos. Em julho, com exceção das passagens aéreas, os valores na Grande Vitória sofreram reduções ou cresceram menos que a média nacional. A alimentação em bares e restaurantes caiu 0,05%. Já os preços das hospedagens diminuíram 0,8%”, explicou Ana Carolina.

No acumulado do ano, o principal destaque foi para a queda dos custos das passagens de ônibus interestaduais, que caíram 1,87% em relação a 2023 na Grande Vitória, enquanto o Brasil registrou um aumento de 4,71% no período.

“Essa redução de preços pode impulsionar o fluxo de turistas de outros estados no Espírito Santo. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o número de passagens interestaduais com destino ao estado, para viagens em julho, foi de 112.392, representando um aumento de 26,5% em relação a junho. Essa combinação de passagens mais acessíveis e maior fluxo de visitantes cria uma excelente oportunidade para o setor capixaba, tanto pela maior demanda por produtos e serviços turísticos, quanto pela chance de atrair novos visitantes para conhecerem os atrativos naturais, culturais e gastronômicos do estado”, alertou a coordenadora do Connect Fecomércio-ES.

Comparação com junho

Já quando a movimentação turística capixaba de julho é comparada com o mês anterior, verifica-se que houve queda de 1,5%. No país, a redução foi de 0,9% nesse mesmo período. No Espírito Santo, essa diminuição foi observada após três meses consecutivos de alta, sendo a segunda variação negativa do ano – a primeira foi em março, também de 1,5%.

“Vale lembrar que, em junho, ocorreram grandes eventos no estado, como a ESX, em Vitória, a Feira dos Municípios, na Serra, e a Festa do Imigrante Italiano, em Santa Teresa, que contribuíram para o crescimento do turismo. Embora tenha havido uma queda em relação a junho, é importante reforçar que o desempenho do setor em julho superou o registrado no mesmo mês do ano anterior, algo inédito em 2024, um ponto de virada positivo para o setor”.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site da Fecomércio-ES, na seção Connect: https://fecomercio-es.com.br/pesquisas/.