Turistas no ES: estudo aponta origens, gastos e avaliação da temporada de Inverno

A Secretaria do Turismo (Setur), por meio do Observatório do Turismo, realizou uma Pesquisa de Identificação do Perfil do Turista, sobre a Temporada do Inverno, entre os dias 12 e 27 de julho de 2025. No total, 1.249 pessoas foram entrevistadas. O objetivo é acompanhar tendências, avaliar o impacto das ações desenvolvidas e direcionar estratégias para fortalecer o turismo no Espírito Santo, oferecendo informações para o aprimoramento das políticas do setor.



As pesquisas foram realizadas nos municípios de Anchieta, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Guarapari, Marataízes, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e em Vitória. Sobre os pontos abordados na pesquisa, estão: origem e perfil dos turistas, motivação da viagem e avaliações sobre a gastronomia, hospedagem, além da avaliação sobre segurança pública, limpeza pública e transporte.

As informações de identificação do perfil do turista na temporada de Inverno, estão disponíveis no Observatório do Turismo. Vale destacar que o nível de confiança da pesquisa é de 95%, e a margem de erro de 5%. O resultado completo da pesquisa está disponível no: https://observatoriodoturismo.es.gov.br/eventos-2025.

Perfil do turista

O secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, destacou a importância destas pesquisas: “As entrevistas são feitas face a face, em pontos de fluxo turístico, com questionário estruturado. Tradicionalmente o Observatório do Turismo promove tais pesquisas nas temporadas do Verão, do Carnaval, do Inverno e do Réveillon, isso nos ajuda a saber onde precisamos melhorar para atrair mais pessoas ao nosso Estado. Um dado que me deixou muito satisfeito e que mostra que estamos seguindo no caminho certo é que 92,4% dos entrevistados indicaram que suas expectativas foram plenamente atendidas ou mesmo superadas”, afirmou Coelho.

O gerente de Estudos e Negócios Turísticos e coordenador do Observatório do Turismo da Setur, Rafael Granvilla, ressaltou o fato de os municípios promoverem as festividades para atrair também os turistas: “Nossa pesquisa de inverno reforça o que já observamos: o turista que visita o Espírito Santo é atraído, principalmente, pela nossa riqueza natural e pela autenticidade dos nossos eventos e festas locais. Esses dados não são apenas números; eles são uma ferramenta importante no direcionamento das estratégias para o desenvolvimento turístico local e do nosso estado”.

Origem dos turistas

Os dados revelam que a maior parte dos visitantes veio de municípios do próprio Espírito Santo (38,4%), seguido por Minas Gerais (31,9%), Rio de Janeiro (9,8%) e São Paulo (8%). O Espírito Santo recebeu turistas de quase todos os estados da federação, além do Distrito Federal.

Curiosidades

Em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó Capixaba, há um predomínio de turistas vindos do Rio de Janeiro, correspondente a 38,3%. Anchieta foi o município que recebeu a maior taxa de turistas mineiros, com 72,2%. Na sequência, Guarapari e Serra foram as cidades que também receberam maior parte dos seus turistas vindos de Minas Gerais, com 61,3% e 45%, respectivamente.

Santa Teresa, Domingos Martins e Venda Nova do imigrante foram os municípios em que predominaram os turistas capixabas, com 83,3%, 82,9% e 75%, respectivamente

Vitória foi o destino que teve uma maior pluralidade de origens dos seus turistas, que vieram de 13 estados distintos, além do Distrito Federal, do próprio Espírito Santo e até de fora do Brasil. E a maior parte dos turistas, na capital do Espírito Santo, foi de paulistas, com 26,7%.

Em apenas dois dos 13 municípios pesquisados, o número de turistas solteiros superou o de turistas casados. Foram eles: 1º: Conceição da Barra com 76,7% 2º: Venda Nova do Imigrante com 50,6%.

Já São Mateus foi o município que apresentou o maior percentual de famílias viajando com crianças: 61,7%. De forma geral, o percentual de turistas que viajaram com crianças no Espírito Santo no Inverno de 2025 foi de 39%.

Motivos da viagem

O lazer foi o principal motivo da viagem para 81,4% dos turistas. Entre os fatores determinantes na escolha do destino, destacaram-se os atrativos naturais (39,8%) e os eventos e festas locais (16,9%). Sobre as fontes que os turistas usaram para ter mais informações para a escolha do destino, 39,3% já conheciam o local, 33,1% usaram as indicações de parentes e amigos e 17,8% buscaram as redes sociais. Para 42,8% dos entrevistados, o tempo médio de antecedência para organização do passeio foi na última semana anterior à viagem.

Hospedagem e transporte

A pesquisa apontou que 54,6% dos turistas viajaram acompanhados por familiares. No que se refere à hospedagem, 34,8% ficaram em hotéis e pousadas, 27,7% optaram por alugar casas e apartamentos e 23,9% dormiram em casas de parentes ou amigos. Para os turistas que vieram de fora do Espírito Santo, 51,5% usaram automóvel próprio para chegar ao destino, 21,9% vieram de avião e 14,2% de ônibus de linha. Já para os turistas do próprio Espírito Santo, o percentual dos que usaram automóvel próprio foi de 80,8%. Do total de turistas entrevistados, 90,8% utilizaram serviços de bares, restaurantes, quiosques e outros estabelecimentos de alimentação. O tempo médio de permanência no destino foi de 6,9 dias. E o gasto médio diário por turista foi de R$ 260,40. O maior valor de gasto médio diário por turista foi em Santa Teresa, ficando em R$ 416,10. Já o menor valor de gasto médio diário por turista foi em Marataízes: R$ 109,70.

Avaliação do Destino

A satisfação dos turistas foi um dos destaques da pesquisa, com 99,3% dos entrevistados afirmando que recomendariam o destino visitado. Além disso, 92,4% dos entrevistados indicaram que suas expectativas foram plenamente atendidas ou mesmo superadas.

Avaliação da temporada de inverno 2025

Segurança Pública: 90,6% avaliaram de forma positiva;

Limpeza Pública: 85,6% avaliaram de forma positiva;

Gastronomia Capixaba: 94% de forma positiva;

Hospitalidade Capixaba: 89,3% de forma positiva;

Sinalização Turística Rodoviária: 77,6% de forma positiva;

Serviço de táxi ou aplicativo: 74,1% de forma positiva.