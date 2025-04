Um gigante no ES: conheça o Cristo Redentor de Colatina

No alto de Colatina, no coração do Espírito Santo, um gigante de braços abertos acolhe moradores e visitantes com fé, história e beleza: é o Cristo Redentor, com impressionantes 35,5 metros de altura. Um dos pontos turísticos mais visitados da cidade, ele se tornou símbolo de esperança e devoção.

A ideia de construir o monumento surgiu nos anos 1970, pelas mãos do então prefeito Paulo Stefenoni, que queria presentear a população com um marco da fé cristã. O artista Antônio Francisco Moreira, autodidata, foi o responsável por dar vida à escultura — e que desafio!

A construção começou em 1974, com técnicas inovadoras pra época, como a modelagem em argila e o uso de concreto armado. O resultado? Uma obra imponente, resistente e com forte apelo artístico. A inauguração foi em 1975, no bairro que hoje leva o nome de Bela Vista.

Na época, o monumento era a segunda maior estátua do Brasil, perdendo apenas para o famoso Cristo do Rio. De lá pra cá, o Cristo colatinense virou ponto de encontro, cenário de orações e registros fotográficos.

Em 2016, o monumento passou por uma reforma completa, ganhando novo revestimento e iluminação. Hoje, ele segue firme e brilhando — um verdadeiro cartão-postal da cidade.

Assim, de braços abertos para todos, o Cristo Redentor de Colatina segue sendo um convite à reflexão, um ícone de fé e um orgulho para o povo capixaba.

A visitação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com o acompanhamento de guias turísticos que compartilham a história do local.

Leia também: Rota do Itabira é a opção de lazer em Cachoeiro; confira os atrativos