Um paraíso entre o rio e o mar no ES: a beleza intocada de Riacho Doce

Entre as paisagens mais preservadas do litoral brasileiro, Riacho Doce, em Conceição da Barra, no extremo Norte do Espírito Santo, é um verdadeiro refúgio natural. Localizada dentro do Parque Estadual de Itaúnas, a praia fica a cerca de 17 quilômetros da vila e encanta por sua beleza selvagem, a tranquilidade do mar e o encontro harmonioso entre rio e oceano.

Em 2008, Riacho Doce, última praia antes da divisa com a Bahia, foi eleita a segunda praia deserta mais bonita do Brasil. Aliás, o nome vem do pequeno riacho de água doce que desemboca suavemente no mar, formando um cenário de rara beleza e serenidade.

Aliás, o lugar é ideal para quem busca descanso e contato direto com a natureza. Longe do agito das praias mais urbanizadas, Riacho Doce oferece uma extensa faixa de areia dourada. Além de coqueiros e um mar que alterna entre trechos calmos e outros com boas ondas para o surfe. Sendo assim, as piscinas naturais formadas pelo riacho são um convite a banhos refrescantes e momentos de contemplação.

Foto: Erik Araújo

Riacho Doce

Além de sua paisagem exuberante, a praia tem importância ambiental: está dentro de uma área de preservação, onde ocorre a desova de tartarugas marinhas. Com 9 quilômetros de extensão, Riacho Doce é uma das três praias que integram o Parque Estadual de Itaúnas — ao lado de Guaxindiba e Itaúnas.

O visitante pode chegar a Riacho Doce de duas maneiras: caminhando pela praia de Itaúnas, em um percurso de cerca de 8 quilômetros, ou dirigindo por uma estrada de terra de 16 quilômetros que corta plantações de eucalipto. Portanto, no fim do trajeto, o visitante deve estacionar o carro em um ponto específico e seguir a pé, já que a entrada de veículos na praia é proibida.

Inclusive, o visitante que estender a viagem até a Vila de Itaúnas encontrará um vilarejo cheio de charme, famoso por suas dunas, pousadas acolhedoras e o tradicional Festival Nacional de Forró, que atrai turistas de todo o país. Inclusive, em Conceição da Barra, as manifestações culturais, como o Ticumbi e o Jongo, completam a experiência, unindo natureza, história e tradição.