Veja cinco destinos brasileiros perfeitos para visitar no outono

Com a chegada do outono, um clima mais ameno domina boa parte do Brasil, além de uma menor incidência de chuvas. Das florestas exuberantes às praias paradisíacas, há algo para todos os gostos e preferências. Pensando em oferecer aos viajantes desta estação experiências e destinos diversificados, destacamos cinco destinos que são parada obrigatória no outono.

Campos do Jordão – São Paulo

Na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão oferece um clima ameno durante o outono, ideal para caminhadas relaxantes por seus parques repletos de natureza e ar puro, entre belas paisagens montanhosas. Além disso, a cidade é famosa por sua arquitetura de inspiração europeia, gastronomia requintada e festivais culturais.

Bonito – Mato Grosso do Sul

Com suas águas cristalinas e uma biodiversidade deslumbrante, Bonito é um destino imperdível para os amantes da natureza. No outono, os rios e cachoeiras estão em pleno esplendor, ainda mais cristalinos, proporcionando oportunidades únicas para atividades como mergulho e snorkeling.

Chapada dos Veadeiros – Goiás

Este Patrimônio Mundial da UNESCO é uma verdadeira joia do Brasil central. Durante o outono, as temperaturas são mais amenas, tornando as trilhas pela vegetação exuberante e os mergulhos em piscinas naturais ainda mais agradáveis. Os visitantes podem desfrutar de vistas deslumbrantes, cachoeiras majestosas e uma conexão íntima com a natureza.

Gramado e Canela – Rio Grande do Sul

Nestas charmosas cidades da Serra Gaúcha, o outono traz consigo um espetáculo de cores, com as folhas das árvores mudando para tons dourados e avermelhados. Além disso, os visitantes podem aproveitar festivais de gastronomia e cultura, tornando a experiência ainda mais enriquecedora.

Jericoacoara – Ceará

Conhecida por suas praias de areias brancas e dunas imponentes, Jericoacoara é um destino de tirar o fôlego durante todo o ano. No outono, os ventos são mais suaves, tornando as atividades como kitesurf e windsurf ainda mais acessíveis. Além disso, é o momento perfeito para desfrutar de um pôr do sol inesquecível nas dunas.

