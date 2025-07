Venda Nova ganhará relógios turísticos com termômetro

Venda Nova do Imigrante, na região serrana do Espírito Santo, vai ganhar um charme a mais para quem gosta de registrar cada momento da viagem. A partir de julho, a cidade contará com quatro relógios turísticos equipados com termômetro e um projeto arquitetônico pensado para harmonizar com a paisagem local e a identidade cultural do município.

A prefeitura vai instalar os relógios em pontos estratégicos! No distrito do Caxixe, no distrito de São João de Viçosa (às margens da BR-262), e no bairro Vila Betânia, também às margens da rodovia, próximo à Bel Pan. O quarto relógio vai ficar no Centro da cidade, onde há grande circulação de moradores e turistas.

Design rústico e espaço para descanso

Assinado pelo arquiteto Emílio Caliman, o projeto mescla o estilo rústico da serra com traços contemporâneos. Além de marcar as horas e indicar a temperatura, os equipamentos terão bancos integrados e o nome da cidade em destaque. Cenário perfeito para fotos, descanso e contemplação da paisagem.

Com essa proposta, os novos relógios prometem se tornar pontos de parada obrigatória para quem visita a Capital Nacional do Agroturismo.

A instalação dos relógios é fruto de uma parceria público-privada entre a Prefeitura de Venda Nova e a cooperativa Sicoob, vencedora da chamada pública realizada em maio. A iniciativa marca os 30 anos da instituição, que nasceu no município. “O cuidado com os detalhes em obras como essa potencializa o turismo. Além disso, movimenta a economia local e fortalece o sentimento de pertencimento da população”, destacou Cleto Venturim, presidente do Sicoob.

Cidade se prepara para receber mais turistas

Na assinatura da ordem de serviço, realizada em maio, o prefeito Dalton Perim reforçou que o turismo segue como prioridade da gestão. “Queremos fazer de Venda Nova um destino cada vez mais preparado, acolhedor e cheio de novidades para atrair visitantes e movimentar a economia local”, afirmou.

