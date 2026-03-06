Viana reúne igrejas históricas e entra no roteiro religioso do ES
Situado a cerca de 20 quilômetros da capital Vitória, o município reúne templos históricos que atraem turistas, pesquisadores e fiéis
O turismo religioso vem ganhando espaço no Espírito Santo e tem levado visitantes a descobrir cidades que preservam importantes patrimônios históricos. Nesse cenário, Viana, localizada na região Metropolitana da Grande Vitória, passou a integrar o roteiro de fé do estado graças às suas igrejas centenárias e à forte ligação com a história da colonização capixaba.
Situado a cerca de 20 quilômetros da capital Vitória, o município reúne templos históricos que atraem turistas, pesquisadores e fiéis interessados em conhecer construções antigas e tradições religiosas. Além disso, esses espaços ajudam a preservar a memória cultural e arquitetônica da região.
Entre os principais atrativos do turismo religioso em Viana estão três igrejas que se destacam pelo valor histórico e pela importância para a formação do município.
Igreja Nossa Senhora da Ajuda
A Igreja Nossa Senhora da Ajuda foi construída pelos jesuítas no século XVIII e integra o conjunto de edificações da antiga fazenda Araçatiba. Na época, a propriedade reunia residência, engenhos, senzalas e oficinas que compunham o funcionamento da fazenda.
Atualmente, restam apenas a igreja e as ruínas da antiga residência. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) tombou o templo, que atualmente permanece sob responsabilidade da Cúria Metropolitana de Vitória. Além disso, os visitantes devem agendar as visitas quando não houver celebrações religiosas.
Igreja Nossa Senhora da Conceição
Outro destaque do patrimônio religioso de Viana é a Igreja Nossa Senhora da Conceição, localizada no centro do município. O templo representa um importante exemplo da arquitetura barroca no Espírito Santo.
A construção ocorreu entre os anos de 1815 e 1817, realizada por colonos açorianos que se estabeleceram na região. Os colonos celebraram a primeira missa em 24 de junho de 1816, enquanto inauguraram oficialmente a igreja em 22 de março de 1817.
Em março de 1983, o Conselho Estadual de Cultura tombou o monumento e reconheceu sua importância para o patrimônio histórico e artístico do estado. As visitas ao templo também precisam ser agendadas previamente.
Igreja Nossa Senhora de Belém (ruínas)
As ruínas da Igreja Nossa Senhora de Belém completam o roteiro religioso do município. O monumento está localizado no alto de um monte próximo à entrada do bairro Jucu, a cerca de quatro quilômetros do trevo da BR-262 com a BR-101.
Inclusive, o fazendeiro Torquato Martins de Araújo construiu a igreja em 1780. O templo apresenta características típicas das igrejas erguidas nas fazendas do ciclo da cana-de-açúcar e fazia parte do conjunto de edificações da antiga fazenda Araçatiba.
Em 1880, um incêndio destruiu parte da construção. Posteriormente, tentativas de restauração ocorreram em 1942 e 1951. Já em novembro de 1993, o Conselho Estadual de Cultura tombou as ruínas.
No ano de 2014, a Prefeitura de Viana realizou obras de pavimentação no acesso ao monumento e implantou paisagismo no entorno, o que facilitou a visitação e valorizou o espaço histórico.
Com informações da Prefeitura de Viana.
