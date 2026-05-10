Você conhece o Cristo de Guaçuí? Aproveite para visitar durante o FIG
Além dos shows e da gastronomia, o público pode aproveitar o período para explorar pontos turísticos que ampliam a experiência na região.
No feriado de Corpus Christi, o fluxo de visitantes vai aumentar em Guaçuí, impulsionado pela programação dpFestival de Inverno de Guaçuí – FIG 2026. A cidade se consolida como um dos principais destinos turísticos do Caparaó nesta época do ano. Além dos shows e da gastronomia, o público pode aproveitar o período para explorar pontos turísticos que ampliam a experiência na região.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Entre esses atrativos, o Cristo Redentor de Guaçuí mantém posição de destaque. Situado em uma área elevada, o monumento oferece uma vista panorâmica das montanhas que cercam o município. Assim, o local se torna um dos espaços mais procurados, principalmente durante o festival, quando o movimento na cidade aumenta. Ao mesmo tempo, a estrutura ao redor favorece passeios em família, com área de lazer e ambiente propício para contemplação.
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Além disso, o acesso ao ponto turístico é considerado simples. A partir do centro, o trajeto pode ser feito em poucos minutos de carro ou em caminhada. Embora o percurso apresente subida íngreme, o caminho pavimentado facilita a chegada, o que amplia o acesso para diferentes públicos. Dessa forma, o passeio se mantém viável tanto para moradores quanto para turistas.
Cristo Redentor de Guaçuí foi construído 100% no Brasil
O monumento também carrega relevância histórica para o município. Construído em concreto armado e com mais de 20 metros de altura, o Cristo foi esculpido no próprio local pelo artista guaçuiense Antônio Francisco Moreira. Posteriormente, o escultor desenvolveu outras obras em cidades da região, o que reforça sua importância cultural.
Enquanto isso, durante o festival, a integração entre atrações culturais e pontos turísticos fortalece o setor econômico local e estimula a permanência dos visitantes. Portanto, o Cristo Redentor de Guaçuí não apenas compõe a paisagem da cidade, mas também integra o roteiro de quem escolhe o destino para aproveitar o feriado prolongado.
Festival de Inverno de Guaçuí
O Festival de Inverno de Guaçuí acontece nos dias 4, 5 e 6 de junho, no Centro de Eventos da cidade. O evento se destaca por oferecer uma experiência completa, que vai muito além dos shows, apostando em uma ambientação temática inspirada no universo dos cassinos, combinada com gastronomia variada e uma programação musical diversificada. O público encontrará entretenimento em diferentes formatos, em um só lugar.
Para entrar no clima da magia de Las Vegas, a cenografia ditará o ritmo da festa. A organização utilizará luzes marcantes, tons dourados e elementos visuais que remetem ao glamour da “Cidade do Pecado”. Dessa forma, o espaço ganha identidade própria e cria uma atmosfera imersiva. Embora a inspiração venha dos cassinos, o foco está no espetáculo visual e na experiência sensorial, não em jogos de aposta.
No palco, a música assume papel central. O line-up reúne nomes conhecidos e estilos variados, garantindo atrações ao longo de todos os dias. Alexandre Pires, com a turnê “Pagonejo”, Paulo Ricardo, celebrando seus sucessos, e Almir Sater, referência da música brasileira, estão entre os destaques. Também integram o line-up Mamonas Assassinas – O Legado, Dallas Country e atrações regionais. Dessa forma, o evento amplia o público e fortalece o calendário cultural do Caparaó.
Ingressos estão no 2° lote
Os passaportes (que garantem acesso aos três dias de festa) e os ingressos individuais já estão rodando com os valores do segundo lote. Confira:
- Passaporte (3 dias): R$ 400,00
- Ingresso quinta-feira (Paulo Ricardo): R$ 170,00 (meia entrada social)
- Ingresso sexta-feira (Alexandre Pires): R$ 170,00 (meia entrada social)
- Ingresso sábado (Almir Sater): R$ 190,00 (meia entrada social)
Onde comprar
Para quem prefere a comodidade do celular, os ingressos estão disponíveis na plataforma LeBillet. Já para quem gosta de comprar presencialmente, os pontos de venda oficiais são a Perfumaria BMQ (Guaçuí), a Mainstreet Essencial (Alegre) e a Oakes Store, garantindo o atendimento do público em Cachoeiro de Itapemirim. No período noturno, as vendas continuam a todo vapor no Linus Sushi, em Guaçuí.
Portanto, as disputadas reservas exclusivas de mesas devem ser feitas diretamente com Wiviane Linus, pelo WhatsApp: (28) 99916-0396.
Serviço
Festival de Inverno de Guaçuí 2026
- Data: 4 a 6 de junho de 2026 (feriado de Corpus Christi)
- Local: Centro de Eventos de Guaçuí
- Atrações: Alexandre Pires, Paulo Ricardo, Almir Sater, Mamonas Assassinas – O Legado e Dallas Country
- Onde comprar?
- On-line: https://lebillet.com.br/group/festival-de-inverno-de-gua%C3%A7u%C3%AD-2026
- Pontos físicos: Perfumaria BMQ (Guaçuí), Mainstreet Essencial (Alegre) e Oakes Store (Cachoeiro de Itapemirim). À noite: Linus Sushi (Guaçuí).
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