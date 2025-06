Aeroporto brasileiro fica entre os dez pousos mais bonitos do mundo

É comum que em muitas viagens o pouso e a decolagem sejam momentos de tensão para alguns passageiros, especialmente aqueles menos experientes. Para resolver o problema, muitos se apoiam em técnicas de distração ou até mesmo pegam na mão da pessoa ao lado. Estratégias à parte, uma opção bastante útil pode ser observar a paisagem através da janela, especialmente se o que estiver lá fora for um bálsamo para a alma.

Uma pesquisa feita por uma seguradora britânica destacou os 20 aeroportos com os pousos mais bonitos do mundo, a partir de um experimento com 100 participantes. Com uma metodologia de rastreamento do olhar, a empresa identificou quais aeroportos (e arredores deslumbrantes) chamaram a atenção mais rápido e quais foram admirados por mais tempo.

De ponta a ponta do globo, todos os continentes estão na lista. A liderança é da Austrália, mas o Brasil está muito bem representado.

Confira o resultado completo – em alguns casos, houve empate!

1. Aeroporto de Lord Howe Island — Austrália

O primeiro colocado da lista vem da Oceania e tem um peso especial. Com arredores vulcânicos e uma pista que começa praticamente sobre o mar, o aeroporto dá acesso à ilha de Lord Howe, patrimônio mundial da Unesco. Como forma de preservação da fauna e da flora da ilha, apenas 400 visitantes por vez são permitidos por dia.

2. Aeroporto de Queenstown — Nova Zelândia

O aeroporto neozelandês de Queenstown dá as boas-vindas aos passageiros com uma vista que mistura montanhas de picos nevados e o Lago Wakatipu. A paisagem aérea já dá uma dica do que será encontrado lá embaixo: esportes radicais e atividades que jogam a adrenalina lá em cima!

3. Aeroporto da Madeira — Portugal

Quase 1 mil quilômetros distante de Lisboa, a Ilha da Madeira abriga um dos aeroportos do top 3, ladeado pelo Oceano Atlântico e por falésias. Destino bastante procurado por suas belezas naturai e vegetação nativa, conhecida como Floresta Laurissilva, foi até mesmo declarada Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco em 1999.

4. Aeroporto de Pitkin County — Estados Unidos

O primeiro aeroporto dos Estados Unidos na lista é o de Pitkin County, em Aspen. Antes de aproveitar os resorts de esqui que marcam essa região, os passageiros são apresentados à cadeia de montanhas que farão companhia durante sua estadia. Uma vista que é ainda mais espetacular no inverno! Somado à beleza do visual, o aeroporto também requer uma perícia especial dos pilotos, devido à sua localização desafiadora.

5. Aeroporto do Rio de Janeiro (Santos Dumont) — Brasil

O Brasil poderia ter uma lista própria de aeroportos com os pousos mais belos do mundo, mas a pesquisa preferiu incluir apenas o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A chegada à capital fluminense é deslumbrante pela vista do Pão de Açúcar e da Baía de Guanabara, bem como a relativa – e segura – proximidade que as aeronaves mantêm das montanhas, dando uma emoção extra. Um detalhe muito interessante é que a vista do Santos Dumont foi a que chamou a atenção dos participantes mais rápido (apenas 0,69 segundos de reação). Na minha opinião, deveria estar no top 3!

6. Aeroporto London City — Reino Unido

A explicação para este aeroporto estar empatado com Santos Dumont mora no fato de que é o único de Londres que está na área urbana. Com isso, os passageiros conseguem ver de cima alguns dos principais cartões postais da capital inglesa. É válido, com certeza é uma cidade marcante e gosto e gosto, mas acredito que a pesquisa deve ter pulado alguma etapa da avaliação para colocar o aeroporto ao lado do nosso Santos Dumont!

7. Aeroporto de Innsbruck — Áustria

Mais um aeroporto da lista ladeado por montanhas. O aeroporto de Innsbruck ocupa a sétima posição pela vista dos alpes austríacos e dos vales da região no momento da aproximação de aeronaves para o pouso. Tanto no verão quanto no inverno, é um colírio para os olhos!

8. Aeroporto Internacional de Paro — Butão

Com arredores que parecem uma zona rural pacata, o aeroporto de Paro, no isolado e montanhoso Butão, na Ásia Central, conquistou uma honrosa posição no top 10. O resultado da pesquisa aponta que a beleza intocada contribui para um pouso incrível. Pessoalmente, é um dos aeroportos e regiões do mundo que ainda quero muito conhecer!

9. Aeroporto Juancho E. Yrausquin — Caribe holandês

400 metros. Este é o tamanho da pista do aeroporto localizado no Caribe holandês. É um teste de nervos mesmo para o viajante mais experiente e acostumado com pousos e decolagens. Mas nada que uma olhadinha para fora, para contemplar as colinas verdes, os penhascos e o mar azul não aliviem a tensão.

10. Aeroporto Daniel K. Inouye International — Estados Unidos

A empresa organizadora do estudo destacou este aeroporto no Havaí pela paisagem a perder de vista do Oceano Pacífico e a sensação de que um pouso na água é iminente, dada a proximidade das cabeceiras da pista com o mar. De toda forma, longe de estar em uma área realmente paradisíaca como outros aeroportos da lista, é uma das portas de entrada para as belezas naturais do Havaí.

Fonte: Melhores Destinos