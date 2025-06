Amor em rota: 5 destinos para casais viajantes no Dia dos Namorados

Com a chegada do Dia dos Namorados, muitos casais buscam formas especiais de celebrar a data. Para quem deseja trocar presentes por experiências inesquecíveis, a Booking.com – empresa de reserva de hotéis, aluguel de temporada, atrações e outros serviços de turismo – selecionou destinos no Brasil que combinam diferentes perfis de viajantes a dois. A seleção* tem como base alguns dos destinos nacionais mais recomendados por turistas brasileiros na plataforma nas categorias de arte, fotografia, jardins botânicos, galerias e escapadas românticas.

Para quem ama arte: Ouro Preto (Minas Gerais)

Entre ladeiras de pedra e casarões coloniais, Ouro Preto é um dos destinos mais recomendados pelos viajantes brasileiros para experiências culturais ligadas à arte. Ideal para casais que compartilham o interesse por história e arquitetura, a cidade oferece museus, ateliês e igrejas que são verdadeiras obras-primas do barroco mineiro.

Para casais que adoram fotografar juntos: Arraial do Cabo (Rio de Janeiro)

Com paisagens naturais que mais parecem ter saído de um cartão-postal, Arraial do Cabo é um destino queridinho para quem busca registrar momentos especiais. Muito recomendado por viajantes do país na categoria fotografia, o município proporciona cenários deslumbrantes como a Prainha, a Praia do Farol e o Pontal do Atalaia – perfeitos para cliques ao pôr do sol.

Para os apaixonados pela natureza: Curitiba (Paraná)

Curitiba é destaque entre os destinos brasileiros recomendados por seus jardins botânicos. A mais famosa área verde da cidade, o Jardim Botânico de Curitiba é também seu cartão-postal, com sua emblemática estufa de vidro. O local é muito convidativo para caminhadas tranquilas e momentos de contemplação a dois. A capital paranaense ainda reúne diversos parques e opções culturais, combinando bem-estar e urbanismo.

Para quem aprecia cultura e espaços inspiradores: Brumadinho (Minas Gerais)

Lar do Instituto Inhotim, um dos maiores centros de arte contemporânea a céu aberto do mundo, Brumadinho fica entre os destinos recomendados para quem busca galerias e contato com a natureza. A cidade oferece uma experiência imersiva e sensorial que soma arte, paisagem e reflexão – ideal para casais que querem vivenciar algo fora do tradicional.

Para escapadas românticas: Jericoacoara (Ceará)

Entre os destinos brasileiros mais recomendados para viagens românticas, Jericoacoara, no litoral do Ceará, encanta com suas dunas, lagoas de águas cristalinas e pores do sol inesquecíveis. O vilarejo oferece clima descontraído, boa gastronomia e acomodações charmosas. Sendo, assim, um convite ao descanso e à conexão com a natureza e com quem se ama.

