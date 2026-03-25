Avião temático da GOL leva imagens do Espírito Santo pelos céus do Brasil
A iniciativa integra o projeto “Conheça o Brasil: Voando”, idealizado pelo Ministério do Turismo em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos e a Abear
O Espírito Santo ganha destaque nacional em uma nova estratégia de promoção turística que aposta na visibilidade aérea para atrair visitantes. Nesse movimento, a GOL Linhas Aéreas apresentou uma aeronave temática que leva símbolos do estado pelos céus do Brasil, reforçando o potencial turístico capixaba e ampliando sua presença no cenário nacional.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A iniciativa integra o projeto “Conheça o Brasil: Voando”, idealizado pelo Ministério do Turismo em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos e a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). Além disso, a ação busca estimular viagens dentro do país, democratizar o acesso à aviação civil e reduzir custos operacionais por meio da cooperação entre o setor público e a iniciativa privada.
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Ao mesmo tempo, a novidade chega em um momento de crescimento da companhia no Espírito Santo. No quarto trimestre de 2025, a GOL registrou aumento de 26,5% em suas operações no estado. Isso reforça a importância estratégica da região para a expansão da malha aérea.
Inclusive, a nova pintura do Boeing 737-800 traduz a identidade capixaba com elementos visuais marcantes. Entre os destaques estão o Convento da Penha, a Pedra Azul e a baleia jubarte, além de outras referências naturais que representam o território capixaba.
Avião temático com imagens do ES
Com isso, a aeronave se torna uma vitrine itinerante do Espírito Santo. Esta é, inclusive, a sexta aeronave da GOL a homenagear destinos brasileiros dentro da campanha. Aliás, estados como Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Pará, Pernambuco, incluindo Fernando de Noronha, e Paraná já foram contemplados anteriormente.
“A adesivação do Boeing 737-800 com símbolos do Espírito Santo é uma forte afirmação da identidade capixaba. Além de ser uma vitrine do estado nos céus do Brasil. A iniciativa, que integra o projeto ‘Conheça o Brasil: Voando’, reforça a parceria entre poder público e iniciativa privada para impulsionar o turismo. A aeronave também destaca o posicionamento ‘Encontre-se’. Esse conceito convida o turista a se reconectar consigo mesmo por meio das experiências de natureza, cultura, gastronomia e diversidade que o estado oferece”, destacou o secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho.
Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).
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