Capixaba entre os melhores destinos brasileiros para curtir o inverno

No inverno, os dias mais curtos e as temperaturas amenas transformam o clima em convite para novas experiências. Longe das rotas movimentadas, há destinos que ganham um ar ainda mais especial nos meses frios com paisagens serranas, tradições culturais e boa gastronomia. Para marcar a temporada, a Booking.com — plataforma de reservas de acomodações, aluguel de temporada, voos e outros serviços de viagem — selecionou cinco destinos brasileiros que se destacam nesta época do ano. Seja para relaxar com um chocolate quente, curtir festivais de inverno ou apenas desacelerar com uma boa vista, a estação oferece oportunidades únicas para quem deseja viajar pelo Brasil.

Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul

Nova Petrópolis é uma cidade de colonização germânica que ganhou o apelido de Jardim da Serra Gaúcha. Conhecida como um destino mais tranquilo, proporcionando descanso e experiências fora dos grandes fluxos turísticos, a cidade foi reconhecida no Traveller Review Awards 2025 da Booking.com como uma das mais acolhedoras do Rio Grande do Sul, com base nas avaliações de viajantes. Entre os atrativos mais visitados estão o Labirinto Verde que propõe um passeio interativo ao ar livre. E o Parque Aldeia do Imigrante, onde a história da imigração alemã se apresenta por meio de construções e paisagens.

Outro ponto que atrai visitantes é o Ninho das Águias, situado em uma área elevada com vista panorâmica da região. Além dos pontos turísticos, Nova Petrópolis mantém uma programação ativa ao longo do ano, reunindo moradores e visitantes em eventos que celebram a cultura local. A Rua Coberta, no centro da cidade, concentra parte dessas atividades, com feiras temáticas, encontros gastronômicos e atrações culturais que ocupam o espaço em diferentes épocas do calendário.

Diamantina, Minas Gerais

Diamantina está situada no interior de Minas Gerais, a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte. Inserida em uma das rotas mais conhecidas do estado, a Estrada Real, a cidade se consolidou como ponto de interesse para quem busca conhecer o patrimônio histórico e cultural da região. Desde 1999, Diamantina integra a lista de Patrimônio Cultural da Humanidade, reconhecimento concedido pela Unesco. A cidade preserva um conjunto arquitetônico de forte valor simbólico, marcado por construções coloniais que remontam ao ciclo do diamante no século XVIII.

Caminhar pelas ruas de pedra é uma das formas mais diretas de explorar o centro histórico — e, durante o inverno, esse percurso ganha outra dimensão: as temperaturas mais baixas e o clima seco criam uma atmosfera propícia para passeios ao fim da tarde, especialmente quando o centro começa a se preparar para as apresentações da Vesperata. No evento, músicos se distribuem pelas sacadas dos prédios e executam repertórios sob regência no nível da rua, em meio ao público.

Domingos Martins, Espírito Santo

Parte do circuito turístico conhecido como Montanhas Capixabas, Domingos Martins abriga belas paisagens montanhosas e uma infraestrutura voltada para o turismo de pequena escala, com foco em experiências ligadas ao território. Com influência da colonização alemã e italiana, o município combina atividades ao ar livre com iniciativas de produtores locais que movimentam a economia da região. Durante o inverno, o clima mais frio atrai visitantes para caminhadas nas áreas de mata, visitas aos cafés da região e passeios em distritos como Pedra Azul, onde o Parque Estadual concentra uma das formações rochosas mais conhecidas do estado.

A pedra, que muda de cor ao longo do dia, é cercada por trilhas e mirantes. Com temperaturas mais amenas, o inverno em Domingos Martins combina paisagem serrana, tranquilidade e tradições locais em roteiros que se adaptam ao ritmo da estação.

Guaramiranga, Ceará

Quando se fala no Ceará, a primeira imagem costuma ser a de sol forte e praias extensas. Mas, no interior do estado, há regiões de clima ameno que oferecem experiências diferentes — como Guaramiranga, localizada a pouco mais de 100 quilômetros de Fortaleza, na serra de Baturité. Entre os principais pontos de interesse estão o Mirante do Pico Alto, que oferece vista panorâmica da região, o Mosteiro dos Jesuítas e o Parque das Trilhas, onde os visitantes percorrem caminhos em meio à vegetação nativa.

Durante o inverno, as temperaturas mais baixas mudam o ritmo da cidade e favorecem caminhadas, passeios ao ar livre e atividades ligadas à cultura local. Em meio ao clima serrano, Guaramiranga propõe roteiros que contrastam com a imagem tradicional do estado e encontram no frio uma forma diferente de viver o Ceará. No alto da serra, a 870 metros de altitude e a 2,5 km do centro de Guaramiranga,

Holambra, São Paulo

Localizada a cerca de 130 quilômetros da capital paulista, Holambra tem suas origens ligadas à imigração neerlandesa e preserva essa influência na arquitetura, nos costumes e na produção agrícola. Durante o inverno, o clima seco e as temperaturas mais baixas criam boas condições para caminhadas, visitas a plantações e passeios ao ar livre.

A cidade é reconhecida pela produção de flores em larga escala, e uma das principais atividades para quem a visita é conhecer as estufas e fazendas que cultivam diferentes espécies. Além dos cultivos florais, outro ponto que atrai visitantes nessa época é o Moinho Povos Unidos, construção que replica os tradicionais moinhos holandeses e permite a observação da paisagem a partir de um mirante. A estação também favorece programas mais tranquilos, como cafés, visitas guiadas e roteiros voltados à gastronomia local.

