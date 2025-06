Cidade brasileira entra na lista dos destinos mais desejados do mundo

Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, conquistou espaço entre os destinos turísticos mais desejados do planeta, segundo uma lista recente do Airbnb. A cidade aparece entre os dez lugares que são tendência de viagem entre março e junho de 2025 — período que coincide com a primavera no hemisfério norte, época em que muitos turistas buscam novos roteiros para explorar.

Com mais de 70 praias e trilhas cercadas pela Mata Atlântica, Ubatuba atrai brasileiros e estrangeiros que procuram descanso, contato com a natureza e experiências autênticas. Durante o feriado prolongado de 1º a 4 de maio, a cidade registrou um aumento expressivo nas buscas por hospedagens, reforçando sua fama de refúgio natural no litoral brasileiro.

O que torna Ubatuba tão procurada?

Localizada na Costa Verde, entre o oceano Atlântico e a Serra do Mar, Ubatuba oferece clima tropical úmido, com calor e chuvas frequentes no verão. A geografia privilegiada garante paisagens exuberantes, praias paradisíacas e florestas densas, criando o cenário perfeito para quem ama natureza e aventura.

A Praia do Léo, por exemplo, chama atenção pela beleza selvagem e ambiente tranquilo. Com acesso mais limitado e sem infraestrutura comercial, o local agrada quem busca isolamento, contato direto com a natureza e sossego longe da agitação.

O que fazer em Ubatuba?

Ubatuba oferece diversas atividades ao ar livre, ideais para quem deseja explorar a biodiversidade local. No Parque Estadual da Serra do Mar, trilhas ecológicas levam a cachoeiras e mirantes deslumbrantes, criando roteiros perfeitos para caminhadas, passeios em família ou conexão espiritual com a natureza.

Além disso, os visitantes podem curtir passeios de barco, observação de aves, banhos de cachoeira e esportes aquáticos. O surfe, aliás, ocupa lugar de destaque no turismo local.

Por que o surfe conecta Ubatuba ao mundo?

Ubatuba se tornou referência para surfistas do Brasil e do exterior. Com praias que atendem desde iniciantes até atletas experientes, a cidade abriga campeonatos importantes de surfe, principalmente na Praia de Itamambuca, reconhecida internacionalmente pelas boas ondas e pela vibe jovem e descontraída.

A conexão com o surfe transforma Ubatuba em um ponto de encontro global de amantes do mar, da adrenalina e da cultura praiana.

