Descubra como tirar o visto americano de turismo

Está com dúvidas sobre como tirar um visto americano de turismo? O g1 preparou um passo a passo, com base nas informações da embaixada americana no Brasil (veja abaixo). O visto é uma autorização que um país concede a um estrangeiro para que ele fique no local por um determinado período, seja como turista, para trabalhar, estudar, entre outros.

Leia também: Alter do Chão: Descubra o paraíso escondido no Brasil

Para conseguir o visto, é preciso ter um passaporte, que é a identificação do viajante no exterior e registra entradas, saídas e vistos para ingressar no local escolhido. Saiba aqui como tirar o passaporte.

Veja a seguir o passo a passo para tirar o visto:

1. Preencha o formulário on-line de solicitação de visto

O primeiro passo para tirar o visto americano é preencher um formulário no site da Embaixada, chamado “DS-160”. Essa ficha precisa ser completada de forma on-line e fica neste endereço: ceac.state.gov/GenNIV.

O formulário precisa ser preenchido em inglês, mas uma ferramenta chamada “View Tool Tip Help”, que fica no topo da página, permite traduzir as perguntas para o português. Você só precisa clicar nela e selecionar “Português”.

Para iniciar, a Embaixada solicita que você informe o local do Brasil de onde fará o processo de visto. Depois de escolher, o sistema te encaminha para uma outra página, na qual será gerada um ID de solicitação.

Anote e guarde o ID e a resposta de segurança que você selecionou, pois irá precisar dessas informações para acessar o seu DS-160 mais tarde. Veja na imagem:

Depois de completar as informações, imprima a página de confirmação com o código de barras que será gerado no final do preenchimento do DS-160. Você deve imprimir uma página para cada solicitante.

2. Pague a taxa e marque seu agendamento

Depois de preencher o DS-160, acesse o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV) no site https://ais.usvisa-info.com/pt-br/niv e siga o passo a passo a seguir:

crie ou acesse a sua conta;

selecione a categoria do visto que irá solicitar: para turismo, opte pelo visto B2;

pague a taxa de solicitação, o chamado MRV. A taxa para visto de turista custa US$ 185,00;

selecione onde e como irá receber o seu visto e o passaporte depois da entrevista;

marque os seus agendamentos para cadastro no CASV e a entrevista de visto na Embaixada ou no Consulado;

imprima a página de confirmação de agendamento do CASV ao finalizar.

3. Compareça ao seu agendamento no CASV

No CASV, você irá completar o processo de cadastro antes da entrevista, que inclui a coleta de digitais e foto. Para concluir este processo, você vai precisar:

do seu passaporte atual e anteriores (se necessário);

da página de confirmação da solicitação DS-160 com o código de barras de cada um dos solicitantes;

da página de confirmação do agendamento no CASV;

de uma foto impressa colorida 5 x 5 cm ou 5 x 7 cm, dos últimos 6 meses e com fundo branco, somente em caso de agendamento nos consulados de Porto Alegre e Recife.

Nas demais regiões, a foto será feita no CASV.

4. Compareça à entrevista

Após completar o seu cadastro no CASV, você terá que se dirigir à Embaixada ou ao Consulado para a sua entrevista, na data agendada. Segundo a Embaixada:

não é permitida a entrada de pessoas que não têm uma entrevista agendada;

todos os visitantes são examinados pela equipe segurança antes da entrada.

5. Entrega do visto

Se o seu visto for aprovado, você irá receber um e-mail quando ele estiver pronto.

Você pode pegar os documentos no CASV ou recebê-los em casa via correspondência, a depender da preferência indicada no momento do cadastro.

Também é possível enviar um representante para retirar o seu visto, mas, para isso, ele precisa levar uma cópia do seu documento de identidade e uma carta de autorização assinada. A carta não precisa ser em inglês ou autenticada em cartório.

Para rastrear o status da análise de sua solicitação de visto, é só acessar https: //ceac.state.gov/CEAC. Neste local, você precisa clicar na opção: “Check My Visa Application Status”.

Fonte: G1