Descobrindo Ushuaia, a “cidade do fim do mundo”

Ushuaia é a cidade do fim do mundo. Fica ao sul do Planeta, no final da Cordilheira dos Andes, a última parada antes da Antártida. Falando assim, parece ser um lugar isolado, inóspito, talvez até temido — e já o foi! Mas hoje é um dos destinos turísticos mais incríveis da Argentina. Neste guia, a gente te mostra por quê.

Rodeada por montanhas com o topo branquinho de neve, Ushuaia, na Argentina, tem lagos azuis, bosques patagônicos e uma história curiosa, construída sobre uma penitenciária de criminosos reincidentes. É ótima para quem quer gastar a sola do sapato em trekkings, mas também agrada aos “levantadores de garfo”.

Eu viajei para lá em fevereiro de 2024 com a missão de responder às dúvidas dos viajantes, cada vez mais numerosos, do Ushuaia. Admito que embarquei um pouco receosa do que encontraria em termos de clima, estrutura e percurso. Mas tudo se revelou mais simples do que eu previa, e mais bonito também.

Lá eu vi baleias e pica-paus, caminhei no meio de pinguins, peguei o gelo de um glaciar na mão em pleno verão, fiz algumas das trilhas mais bonitas da minha vida e comi empanadas até não aguentar mais, literalmente. Fui embora com o coração apertadinho: o fim do mundo acabou se revelando um lugar apaixonante e acolhedor.

Onde fica Ushuaia

Com pouco mais de 80 mil habitantes, Ushuaia é conhecida como a cidade do fim do mundo por ser a mais austral (ao sul) do Planeta. Ela fica mais próxima da Antártida do que de Buenos Aires, três vezes mais. São 3 mil quilômetros da capital argentina e, em linha reta, só 1 mil quilômetros do continente de gelo.

Ussuaia, como pronunciam os argentinos, localiza-se no sul da Patagônia Argentina e é a capital da província da Terra do Fogo. Ela foi construída às margens do Canal de Beagle, um estreito que liga os oceanos Atlântico e Pacífico no rabinho da América do Sul. Durante muito tempo esse canal foi sua única ligação com o resto do mundo.

Por isso tem cara de cidade portuária e, podem me chamar de doida, enxerguei até um jeitinho de faroeste, talvez pelas décadas de isolamento. Ao caminhar pelo Centro, não deixe de admirar as casas antigas de madeira ou zinco, com decoração no beiral do telhado e fachadas bem pintadas. Elas parecem dizer: fizemos o melhor com o que havia. E os ushuaienses fizeram mesmo.

Temperatura em Ushuaia

Essa é uma das dúvidas mais recorrentes dos viajantes, e já deu para sentir que tem fundamento, né?! O frio do Ushuaia é famoso e predomina ao longo do ano. A cidade tem uma temperatura média anual de 6ºC, o que é uma pena, porque as prainhas do Canal de Beagle são assim: cristalinas e congelantes.

No inverno, a média fica em torno dos 2ºC e a neve é abundante. No verão, é bem raro nevar, mas a média ainda é baixa para nós brasileiros, de 10ºC, com temperatura despencando à noite. Se você for nessa época, a mala beira o cúmulo da diversidade, focada em frio, calor, vento, chuva, sol; em fevereiro, eu usei camiseta de manga curta em um dia, ceroula e touca de lã no outro.

Então minha dica é: consulte a previsão do tempo e, automaticamente, desconfie dela. O tempo muda a todo instante; é muito comum estar todo cinza e mal-humorado uma hora e, logo depois, o sol brilhar no céu azul. Então não desanime se encontrar muitas nuvenzinhas de chuva na previsão.

O que fazer em Ushuaia

Ushuaia parece dois destinos diferentes no verão e no inverno. De novembro a março, é a melhor época se você pretende fazer trekkings e trilhas em meio a bosques, curtindo ao máximo a luz do dia — chega a ter 17 horas de sol no solstício. Já no inverno a cidade se cobre de neve e acontece uma invasão de praticantes de esqui e snowboard.

Caminhe pela orla do Canal Beagle, onde você poderá admirar as montanhas nevadas da Cordilheira dos Andes e o Porto Turístico — ali fica a placa do “fim do mundo”. Do Porto, também saem as navegações pelo canal, que permitem conhecer alguns pontos de interesse, como a Ilha dos Lobos e o Farol Les Eclaireus. Ah, também dá para ver pinguins no Ushuaia: a Isla Martillo chega a receber mais de 7 mil deles na época de reprodução.

Para entender melhor a história da cidade, faça a visita guiada ao Antigo Presídio do Ushuaia (foto abaixo) ou o passeio no Trem do Fim do Mundo. Essa locomotiva é uma das formas de entrar no belíssimo Parque Nacional Tierra del Fuego (foto acima), o lugar perfeito para fazer trilha. É neste parque que fica o curioso Correio do Fim do Mundo, onde você pode mandar um postal para qualquer canto do planeta.

O trekking no Glaciar Martial é surpreendente do começo ao fim. Difícil dizer qual é mais bonito, se ele ou a trilha da Laguna Esmeralda. O que é a cor dessa água, minha gente?! Para quem prefere evitar a fadiga, há o Circuito dos Lagos, um passeio motorizado de dia inteiro que leva aos lagos Fagnano e Escondido, além de a outros vales da Ruta 3.

Inverno

No inverno o cenário muda. De meados de junho ao começo de outubro, o Cerro Castor é a maior atração da cidade. O Centro de esqui do Ushuaia conta com um complexo impressionante: tem 35 pistas de diferentes níveis de dificuldade, snowpark, pista de patinação e oito pontos gastronômicos.

Nessa época, você também precisa conhecer os centros invernais que margeiam a Ruta 3, onde dá para fazer esqui cross-country, caminhada com raquetas, andar de moto de neve ou mesmo de trenó puxado por cachorros.

Fonte: Melhores Destinos