Passeio de trem brasileiro é destaque em reality show da emissora inglesa BBC

O turismo brasileiro foi destaque mais uma vez nas televisões estrangeiras, desta vez no reality show Race Across the World, transmitido pela emissora inglesa BBC. O programa acompanhou o passeio de trem da Serra Verde Express, um trajeto sob trilhos em meio à Mata Atlântica, ligando Curitiba à Morretes, no Litoral. O atrativo paranaense foi aclamado pelos participantes que ficaram surpreendidos com as belezas naturais do Estado.

O programa acompanha quatro duplas que viajam pelo mundo e podem escolher suas rotas para chegar a um destino em comum, sendo proibido o uso celular e serviços aéreos. Os participantes desta edição começaram a jornada em Belém (PA), no Norte do Brasil, e tinham como objetivo chegar ao Sul do Chile. A dupla que passou pelo Paraná é composta por Scott Mills e Sam Vaughan, naturais de Londres, na Inglaterra.

Para o secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes, a transmissão do programa é uma oportunidade de divulgar os atrativos turísticos do Estado ao público estrangeiro. “É imensurável o quanto essa repercussão é positiva ao turismo do Estado. Além do passeio de trem, o episódio deixa claro como o Paraná é rico em opções, mostrando o Estado como uma referência turística no Brasil, e isso passa tanto pelo trabalho dos órgãos públicos, quanto pela iniciativa privada”, disse.

Lançado em 2019, o programa tem sido um grande sucesso de audiência na Europa, atingindo, em edições recentes, mais de 7,1 milhões de espectadores por episódio.

“Nós temos noção da importância desse serviço turístico ao Paraná e ficamos orgulhosos em ver esse produto tão especial, o trem Curitiba-Morretes, sendo posicionado em uma prateleira mais alta do mercado do turismo, com viajantes internacionais optando pelo atrativo de forma orgânica”, ressaltou Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, órgão de promoção comercial vinculado à Secretaria de Estado do Turismo.

O passeio no trem brasileiro

Eleito um dos melhores passeios de trem do mundo pelos jornais The Guardian e The Wall Street Journal, o trajeto operado Serra Verde Express recebe uma média de 250 mil turistas por ano, sendo quase 10% deles estrangeiros.

Adonai Arruda Filho, diretor-geral da Serra Verde Express, comenta que é importante para a empresa e o turismo do Paraná como um todo ver um dos serviços turísticos mais tradicionais do Estado recebendo destaque internacional. “Ficamos muito felizes com a escolha de mostrar o passeio neste programa que vai ser transmitido em vários países. Isso reforça toda a nossa abrangência internacional, jogando ao Paraná holofotes estrangeiros”, disse.

Nas telas

Em abril, o Paraná também foi selecionado e divulgado por meio de uma série espanhola. Com apoio da Secretaria de Estado do Turismo e do Viaje Paraná, roteiros turísticos dos Campos Gerais, Litoral e Capital foram filmados pela Tanita Films e Descubrir Tours – agência especializada em viagens de aventura sustentáveis.

A série “DESCUBRIR” estreou em 2017 e já lançou mais de 10 episódios. A proposta é mostrar aos turistas viagens sustentáveis para diversos mercados. Ela já passou por Sri Lanka, Namíbia, Indonésia, China, Índia e Equador. A série é transmitida em plataformas como Amazon Prime Video, RTVE, FOX, AT&T, PBS, Comcast, e Viacom.

Fonte: Governo do Estado do Paraná