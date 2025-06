Diferença entre escala, conexão e stopover: o que muda na viagem?

Quando você começa a programar sua viagem se depara com um mundo de termos novos. Sendo assim, é normal se sentir um pouco perdido ao encontrar termos como “conexão”, “escala” e “stopover“. Por isso, neste guia explicamos de forma clara o que significa cada um desses termos. Como eles afetam sua experiência no aeroporto e como até podem ajudar você a conhecer dois destinos pagando apenas uma passagem. Vamos lá?

O que é uma escala em voos?

Uma escala acontece quando o avião faz uma parada em uma cidade intermediária antes de seguir para o destino. Ela ocorre tanto para o desembarque e embarque de passageiros, como também para reabastecimento da aeronave. Geralmente, numa escala, você não precisa sair do avião, a menos que a companhia aérea solicite. Na escala não é necessário retirar a bagagem e efetuar um novo despacho, já que ela segue até o destino.

O que é uma conexão em voos?

Uma conexão exige que o passageiro desembarque e troque de aeronave em um aeroporto intermediário, antes de seguir para o seu destino.

Neste período entre um voo e outro fala-se que o passageiro está “em trânsito” e as regras vão variar de acordo com cada situação. Perceber que o voo tem uma conexão é super importante no planejamento da viagem, pois é preciso deixar tempo suficiente para todos os trâmites exigidos.

Na conexão nacional ou doméstica, na maioria dos casos, não é necessário retirar a bagagem, que segue direto para o destino. Já na conexão internacional as regras variam de acordo com cada país, que poderá exigir não só o novo despacho da bagagem mas também passar pelo controle migratório.

Nas conexões internacionais nos Estados Unidos com destino a uma cidade americana, por exemplo, é necessário passar pelo controle de passaporte e despachar novamente a bagagem. Nas conexões nos Estados Unidos para outro país, em grande parte dos casos é preciso fazer o mesmo procedimento. Por isso como regra geral os Estados Unidos exigem o visto americano mesmo que sua viagem não tenha como destino uma cidade americana.

Em alguns casos a conexão é tão longa que permite que o passageiro saia do aeroporto para passear pela cidade intermediária – para ser considerada conexão o intervalo entre um voo e outro deve ser de até 24h.

Se tiver uma conexão longa no Panamá, por exemplo, temos um post sobre o que fazer durante uma conexão longa na Cidade do Panamá. Se o seu voo for com a Ethiopian, é bom dar uma lida no post que fala sobre a conexão em Addis Abeba, com uma avaliação do principal aeroporto da Etiópia.

Mas fique atento: ao retornar ao aeroporto será necessário passar por todo o procedimento de controle de bagagem de mão e passaporte, então para ter uma conexão segura é importante voltar com tempo de sobra para não perder o voo seguinte.

Fonte: Melhores Destinos