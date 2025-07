Férias de julho: dicas para viagem segura e divertida com as crianças

As férias de julho chegaram e, com elas, a oportunidade perfeita de criar memórias inesquecíveis em família. Seja curtir o friozinho de serra, conhecer uma cidade histórica ou relaxar na natureza, viajar com crianças é uma delícia, mas exige atenção e planejamento.

A fim de garantir que a única preocupação do viajante seja aproveitar o momento, o Ministério do Turismo reuniu dicas essenciais para uma viagem segura e sem imprevistos. Confira:

Antes de sair de casa

Comece verificando se todos os documentos das crianças (RG ou Certidão de Nascimento) estão em ordem. Lembre-se: nas viagens nacionais, menores de 16 anos de idade desacompanhados de um dos responsáveis precisam de autorização reconhecida em cartório.

Garanta passagens e hospedagem com antecedência, especialmente na alta temporada de julho. Isso assegura que a família fique junta e evita surpresas com a lotação de serviços.

Além disso, monte um pequeno kit de primeiros socorros com itens básicos, como curativos, antissépticos, antitérmicos e qualquer medicação de uso contínuo que a criança precise – sempre com a receita médica em mãos – e verifique se as vacinas necessárias estão em dia. Criar uma pulseirinha de identificação com o nome e o telefone dos responsáveis é uma medida extra de segurança aos pequenos.

Durante a viagem

Nas férias de julho, se for viajar de carro, lembre-se que o uso de cadeirinha ou assento de elevação é obrigatório e fundamental. Certifique-se de que o dispositivo está bem instalado e é adequado à idade, peso e à altura da criança.

Planeje paradas na estrada para que todos os ocupantes do veículo possam esticar as pernas e ir ao banheiro. Caso o passeio seja em regiões de serra, confira as condições das rodovias, que podem ter neblina.

Nos voos, principalmente os mais longos, leve na bagagem de mão uma roupa extra, itens de higiene e meios de entretenimento para as crianças, a exemplo de livros, jogos ou um tablet com fones de ouvido.

No destino

Use nas crianças vestimentas adequadas ao clima da região visitada. Em destinos de natureza, tênis ou botas apropriadas são essenciais para evitar quedas e lesões. O sol e o vento frio queimam: utilize protetor solar e labial em todos.

Nos destinos de ecoturismo ou de turismo rural, escolha trilhas e atividades compatíveis com a idade e o preparo físico das crianças. Lembre-se de conscientizar os pequenos para não alimentar animais sem a permissão de um responsável. Em locais movimentados, mantenha as crianças sempre por perto e combine um ponto de encontro, caso alguém se perca.

Por fim, uma dica de ouro em qualquer destino: contrate apenas prestadores de serviços turísticos inscritos no Cadastur, o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo (Acesse AQUI o Cadastur). O registro dos profissionais no sistema garante que a empresa ou o guia de turismo atuam de forma legal, proporcionando mais tranquilidade nas viagens em família.

Fonte: Ministério do Turismo

