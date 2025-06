Imperdível! Oito coisas legais para fazer em Gramado e Canela 

O que não faltam são coisas legais para fazer em Gramado e Canela — não à toa, as cidades, que são vizinhas, estão entre os destinos mais buscados do Brasil. Elas recebem bem casais apaixonados, famílias em busca de diversão e grupos de excursão animados. Nenhum deles fica sem ter o que fazer em Gramado e Canela!

Tem restaurante temático, parque aquático, shows musicais, museus, passeio de trem, visitas a vinícolas, experiências gastronômicas, muita natureza e até neve no verão (isso mesmo, você não precisa de sorte para encontrar um cenário branquinho na cidade).

Ficou curioso para descobrir algumas das muitas coisas legais para fazer em Gramado e Canela? Então continue a leitura! E tem mais: preparamos um cupom de desconto especial para você aproveitar ao máximo o destino gastando menos!

Coisas legais para fazer em Gramado e Canela: o que você precisa saber

Foto: Camille Panzera | Guia Melhores Destinos

A quantidade de atrações em Gramado e Canela é uma maravilha, mas, para os mais indecisos, isso pode ser um desafio. São tantas opções legais que fica até difícil escolher: qual tour pelos vinhedos fazer, qual parque visitar, onde almoçar, qual melhor atração? Essas dúvidas provavelmente vão te pegar, e tudo bem não conseguir fazer tudo em uma única viagem.

Outro ponto é que nem todos os valores são dos mais amigáveis. Mas dá sim para economizar! A primeira dica é saber que o preço dos ingressos em Gramado varia bastante conforme a temporada. Quer economizar? Vá na baixa temporada e fora dos feriados. Quer economizar ainda mais? Aproveite as promoções que sempre aparecem.

Foto: Camille Panzera | Guia Melhores Destinos

Lembrando que também temos um cupom de desconto exclusivo no site Laçador de Oferta. Por lá, os preços dos ingressos costumam ser mais baratos que nos sites oficiais das atrações e das agências locais. Veja nossas dicas do que fazer de legal em Gramado e Canela.

– Curta as piscinas aquecidas do Acquamotion

O friozinho de Gramado é uma delícia e ele não vai te impedir de curtir um parque aquático no destino. O Acquamotion tem piscinas quentinhas e ambientes climatizados que podem ser visitados o ano todo. Por lá os visitantes aproveitam da piscina de ondas, toboáguas, bar molhado, piscina kids e muito mais.

O parque aquático fica um pouco mais afastado do centro, em um trajeto de cerca de 15 minutos de carro. Por lá, as comidas e bebidas são pagas a parte, assim como o armário para guardar os pertences e o estacionamento. Outro ponto é que o preço dos ingressos varia conforme a temporada. Vale considerar isso na hora de planejar o passeio. Olha só:

– Brinque na neve do Snowland

O Snowland é uma das atrações mais famosas de Gramado, e também uma das que mais dividem opiniões. Alguns acham o máximo, outros não gostam tanto. O parque é interessante para quem nunca viu neve e tem vontade de praticar esportes de inverno. Por lá, há escorregadores, sala de jogos, restaurantes e as disputadas pistas de esqui e snowboard.

Porém, é necessário pagar à parte pelas aulas e pelo acesso às pistas. Se a sua vontade de brincar na neve for grande, não perca a oportunidade! Nossa equipe já esteve por lá e aprovou a experiência, como você pode conferir no vídeo acima. Além disso, dá para economizar no Snowland aproveitando promoções ou usando um cupom de desconto. Olha só!

– Conheça as vinícolas da região

A Serra Gaúcha tem algumas das melhores vinícolas do Brasil e aproveitar a estadia em Gramado para conhecer algumas delas pode ser um excelente programa, especialmente para viagens em casal ou lua de mel. Algumas boas opções em Gramado e Canela são a Vinícola Jolimont, a Vinícola Ravanello e a Vinícola Casa Seganfredo.

Para quem tem mais tempo e quer explorar mais a região, a cerca de 120 km de Gramado está o Vale dos Vinhedos, formado pelas cidades de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul. Por lá, há mais de 30 produtores e também o tradicional passeio de Maria Fumaça, com paradas para visitar as vinícolas.

– Aventure-se no Skyglass

A 20 minutos de Gramado, fica o Skyglass, uma plataforma de vidro a 360 metros de altura. Ela foi inaugurada em 2021 e logo se tornou um dos passeios mais populares da Serra Gaúcha. A ideia por lá é curtir a bela vista para o Vale da Ferradura, com um pouquinho de frio na barriga.

Para quem quer uma dose extra de aventura, logo abaixo da plataforma de vidro fica o Abusado, um monotrilho que leva os visitantes para um passeio com os pezinhos balançando lá do alto. Para quem não morre de medo de altura, o trajeto, que dura cerca de dois minutos, vai ser bem divertido.

– Visite o Parque do Caracol

O Parque do Caracol é um dos passeios tradicionais de Gramado e Canela. Ele fica a pouco mais de 15 minutos de carro do centro, em uma região de serra que impressiona pela paisagem. O destaque é a Cascata do Caracol, que pode ser vista de um mirante, de um bondinho ou mais de perto, após percorrer uma trilha. Independentemente do ponto escolhido, vale uma (ou várias) fotos. Ela é realmente bem bonita. Veja no vídeo acima como é o passeio.

– Curta a vista da Roda Canela

Foto: Roda Canela | Divulgação

A Roda Canela, inaugurada em 2024, é a mais nova atração do já famoso Parque Mundo a Vapor, que fica a apenas 5 minutos de carro do centro de Canela e a 10 minutos de Gramado. É uma roda-gigante com 52 metros de altura, 30 cabines climatizadas (que acomodam até 6 pessoas cada) e vista panorâmica em 360º.

Lá do alto, é possível observar a cidade de um ângulo diferente e reconhecer seus principais pontos turísticos em um passeio que dura cerca de 20 minutos. Os ingressos custam a partir de R$ 70 para adultos, no site oficial. Casais também podem optar por cabines exclusivas, para uma experiência ainda mais romântica.

– Divirta-se no Alpen Park

Em Canela, a pouco mais de 20 minutos de carro do centro de Gramado, fica o parque de diversões Alpen Park. Ele é famoso pelo seu trenó sobre trilhos com velocidade que pode chegar a 40 km/h e controlado pelo aventureiro. Mas oferece também outros brinquedos, como montanha-russa, arvorismo, tirolesa, carrinho de bate-bate, cinema 3D, áreas kids e mais.

– Explore o universo no Museu da NASA

Foto: Jéssica Weber | Guia Melhores Destinos

O Space Adventure, mais conhecido como Museu da NASA, é uma atração em Canela dedicada ao espaço e à história da corrida espacial. Por lá, há mais de 270 itens originais da NASA, entre eles roupas, equipamentos e até comidas enlatadas, que ajudam a contar a história dos projetos que levaram o homem à lua.

Há também um planetário 4K, com projeções que exploram a imensidão do universo. Tudo isso em um ambiente imersivo que faz com que os visitantes se sintam entrando em um foguete pronto para uma viagem no espaço.

