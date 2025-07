Maria Fumaça em Bento Gonçalves: tudo o que você precisa saber

A Maria Fumaça em Bento Gonçalves é um dos passeios mais populares da Serra Gaúcha. A locomotiva a vapor oferece uma experiência histórica e cultural ligada à imigração italiana — o que significa que ao longo do percurso não irão faltar música, dança e algumas tacinhas de vinho e espumante.

O trem Maria Fumaça liga os municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. A distância de 23 km é percorrida em uma hora e meia, com uma parada de 20 minutos na Estação de Garibaldi, conhecida como a “Capital Nacional do Espumante”.

O passeio sempre começa na Estação de Bento Gonçalves. Em alguns horários, a locomotiva parte dali mesmo e o tour é finalizado em Carlos Barbosa, onde um ônibus aguarda os passageiros para trazê-los de volta a Bento. Em outros, os turistas começam a atividade indo de ônibus até Carlos Barbosa (o transporte está incluso no ingresso), onde embarcam na Maria Fumaça em direção a Bento Gonçalves.

Maria Fumaça — Gramado

Quem está em viagem em Gramado ou Canela também pode fazer o passeio de Maria Fumaça. Algumas agências de turismo da região oferecem o transporte de ida e volta das cidades até a Estação de Bento Gonçalves, já com o valor do ingresso incluso.

Também existe a possibilidade de fazer passeios mais completos que, além da Maria Fumaça, passam por outros atrativos da região. Pessoalmente, acho essa a opção mais interessante, já que tira mais proveito de todo o deslocamento até Bento Gonçalves, que leva aproximadamente duas horas.

Maria Fumaça em Bento Gonçalves — horários e duração do passeio

O passeio com o trem Maria Fumaça em Bento Gonçalves ocorre às quartas, sextas, sábados e domingos dos meses de baixa temporada. Em julho, novembro, dezembro e início de janeiro (considerados os meses de maior movimento na Serra Gaúcha, muito em função do inverno e do Natal Luz de Gramado), o passeio é operado todos os dias da semana, exceto segunda-feira.

Geralmente, os horários são às 14h e às 16h. No primeiro, o trem parte de Bento Gonçalves e chega a Carlos Barbosa, de onde os passageiros retornam a Bento de ônibus (da própria operadora). No segundo horário, turistas devem estar em Bento Gonçalves às 15h para seguirem de ônibus até Carlos Barbosa. O trem deixa a cidade às 16h com direção a Bento Gonçalves. Na alta temporada, podem ser disponibilizados horários extras no período da manhã.

A duração do passeio é de aproximadamente 3 horas, distribuídas assim:

– 1h30 a bordo do trem (com parada de 20 minutos para degustação de espumante e suco de uva na Estação de Garibaldi);

– 40 minutos na Estação de Carlos Barbosa para embarque no trem ou no ônibus, dependendo do itinerário do passeio;

– 20 minutos de ônibus para ir até Carlos Barbosa ou retornar para Bento Gonçalves;

– 40 minutos de visita guiada no Parque Cultural Epopeia Italiana.

Ingressos do Trem Maria Fumaça — preço

Os ingressos do Maria Fumaça em Bento Gonçalves incluem o passeio de trem mais a entrada do Parque Temático Epopeia Italiana. Esse é o bilhete mais básico que você pode adquirir, já que não existe a possibilidade de pagar somente pelo trem, sem a Epopeia.

O passeio de Maria Fumaça custa a partir de R$ 237 por pessoa. Crianças de 0 a 5 anos não pagam e, uma vez no trem, devem ir sentadas no colo dos pais. Crianças de 6 a 10 anos, PCDs e idosos pagam R$ 133. Os bilhetes podem ser comprados diretamente no site da Giordani Turismo, operadora do passeio, ou então por meio de agências de viagens. PCDs e idosos devem comprar os ingressos com valor reduzido diretamente na central de vendas da Giordani Turismo.

Para quem está em Bento Gonçalves, também existe a possibilidade de contratar passeios que incluem o Maria Fumaça, a Epopeia Italiana e outras atividades, como visita à Vinícola Garibaldi e a uma fábrica de trufas (veja aqui). A própria Giordani Turismo também oferece um passeio “premium” do Maria Fumaça, com degustação de vinhos guiada por um sommelier (veja aqui). Além disso, existe um passeio de Maria Fumaça especial de Natal, que ocorre em algumas noites de dezembro (veja aqui).

As agências de turismo de Bento Gonçalves e Gramado também vendem o passeio de Maria Fumaça e a Epopeia Italiana combinados com outras atividades, como almoço, visita às vinícolas, queijarias e lojas de roupas e utensílios de cozinha (Tramontina). As operadoras de Gramado e Canela também incluem o transfer de ida e volta nessa atividade que dura o dia inteiro. Nós recomendamos o passeio da Brocker Turismo, uma empresa já bastante conhecida na Serra Gaúcha.

