Passeio de trem revive trajeto histórico na Serra da Mantiqueira

A partir de julho, o som dos trilhos volta a ecoar em Cruzeiro, no interior de São Paulo, na Serra da Mantiqueira. O trecho ferroviário que recebeu Dom Pedro 2º em 1884 será reaberto ao público como passeio turístico, unindo memória, natureza e um toque de nostalgia.

A bordo do Expresso da Mantiqueira, os visitantes poderão reviver parte da história do Brasil em um trajeto de 13 km (ida e volta) até a estação Rufino de Almeida, no pé da serra.

A iniciativa é da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), que restaurou a locomotiva diesel-elétrica Alco 3507, fabricada em 1958, e um vagão com capacidade para 52 passageiros.

A viagem inaugural está marcada para os dias 5 e 6 de julho, durante o primeiro Encontro de Ferromodelismo de Cruzeiro, evento gratuito que também acontece na estação ferroviária da cidade.

Os ingressos para a viagem inaugural custam R$ 50, por pessoa, e estão à venda exclusivamente no local, a partir das 9h dos dias 5 e 6. Crianças de até cinco anos não pagam.

Mais do que um passeio de trem, a proposta é transformar o trajeto em uma experiência cultural e turística. Valorizando o patrimônio ferroviário e impulsionando a economia local. Confira abaixo o que esperar dessa nova atração no Vale do Paraíba.

Viagem de trem que ‘volta ao passado’

O trecho que será reaberto faz parte da antiga Estrada de Ferro Minas e Rio, inaugurada em 14 de julho de 1884 com a presença do imperador Dom Pedro 2º. Na época, a ferrovia era símbolo de progresso e conectava regiões estratégicas do Sudeste. Agora, o mesmo percurso ganha nova vida como passeio de trem, com direito a paisagens da Serra da Mantiqueira e paradas em pontos históricos.

A estrela do passeio é a locomotiva Alco 3507, que operou até 1999 e quase foi sucateada. Resgatada pela ABPF em 2017, ela passou por um processo completo de restauração nas oficinas de Cruzeiro. O vagão que a acompanha foi adaptado para receber turistas com conforto, sem perder o charme retrô.

O trajeto parte da estação central de Cruzeiro e segue até a estação Rufino de Almeida, logo após o primeiro túnel da ferrovia. O percurso totaliza cerca de 12 km (ida e volta) e dura aproximadamente uma hora. A chegada ao pé da serra revela paisagens exuberantes e é um convite para fotos e contemplação.

Segundo a Prefeitura de Cruzeiro, a reativação da linha férrea com fins turísticos é uma estratégia para fortalecer o turismo histórico e cultural da região. A expectativa é que o passeio de trem atraia visitantes de diferentes partes do país, movimentando o comércio, a rede hoteleira e os serviços locais.

Viagens mensais e planos de expansão

A ideia da ABPF é realizar o passeio de trem pelo menos uma vez por mês ao longo do segundo semestre de 2025.

Futuramente, há planos de conectar o trecho de Cruzeiro ao de Passa Quatro (MG), por meio do Túnel da Mantiqueira, que tem quase 1 km de extensão e está atualmente desativado.

