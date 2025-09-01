Pesquisa revela roteiros inusitados no Brasil que fogem do óbvio; confira

Viajar está cada vez mais conectado às tendências digitais. Inspirados por desafios criativos das redes sociais, muitos turistas têm buscado formas inusitadas de montar roteiros: orçamentos fixos, cidades que compartilham a mesma inicial ou escolhas baseadas em critérios nada convencionais.

Pensando nesse movimento, a Booking.com selecionou cinco destinos brasileiros perfeitos para quem quer experimentar viagens diferentes. A proposta é unir tradição, natureza e cultura em lugares que surpreendem pela originalidade.

Cidades que começam com a mesma letra

Entre os desafios criativos que surgiram a partir de tendências digitais, um dos mais populares é montar uma viagem apenas com destinos que começam com a mesma letra. Para quem quiser testar essa proposta, a letra “P” pode render um roteiro encantador pelo Brasil, com cidades de diferentes estilos, mas todas marcadas por charme, hospitalidade e boas histórias para viver.

Pirenópolis, Goiás

Foto: Booking.com

Situada no interior de Goiás, a cerca de duas horas de Brasília, Pirenópolis é uma cidade histórica que combina tranquilidade, natureza e patrimônio cultural. Suas ruas de pedra e casario colonial preservado criam uma atmosfera bucólica, enquanto os arredores oferecem trilhas e cachoeiras em meio à vegetação como a Cachoeira do Abade, a Santa Maria e o complexo dos Dragões, com oito quedas d’água em área preservada. A gastronomia é um dos pontos altos, com restaurantes que misturam pratos típicos do Cerrado e doces artesanais. Para hospedagem, uma das opções é a Pousada Solar Mestre Propício, localizada no centro histórico e conhecida pelo ambiente acolhedor e decoração rústica.

Pipa, Rio Grande do Norte

Foto: Booking.com

Localizada no litoral sul do Rio Grande do Norte, a Praia da Pipa é conhecida por sua paisagem de falésias, mar cristalino e natureza preservada. É um destino que agrada tanto casais em busca de refúgio romântico quanto grupos de amigos que querem agito e gastronomia. A Baía dos Golfinhos e a Praia do Amor estão entre as principais atrações naturais, além de passeios de buggy, trilhas e mirantes. Para quem busca uma estadia com conforto e estilo, a Pousada Alto da Pipa oferece acomodações sofisticadas em meio à natureza, com estrutura completa, piscina e fácil acesso às praias.

Praia do Forte, Bahia

Foto: Booking.com

No litoral norte da Bahia, a cerca de 80 km de Salvador, Praia do Forte reúne praias de águas calmas, piscinas naturais formadas por recifes e um centrinho charmoso com lojas, restaurantes e artesanato local. Entre os destaques da orla estão a Praia do Lord, ideal para banho em maré baixa, e a Praia do Papa-Gente, conhecida pelas formações rochosas e águas transparentes. Para quem busca contato com a natureza, a Trilha da Reserva Sapiranga é uma boa opção — cercada pela Mata Atlântica, permite caminhadas leves, passeios de bike ou quadriciclo. O roteiro pode incluir ainda uma visita ao Castelo Garcia D’Ávila, uma das primeiras construções portuguesas no Brasil. Para hospedagem com conforto e localização privilegiada, o Porto da Lua Boutique Hotel é uma ótima opção que fica à beira-mar e combina tranquilidade com acesso direto à praia.

Destinos fora do radar

Em meio ao movimento online que valoriza o inesperado, surge o desafio de se hospedar em lugares pouco óbvios — vilarejos, comunidades e pequenas cidades muitas vezes “invisíveis no mapa”, que mal aparecem nas buscas ou nos aplicativos de viagem. São destinos que fogem das rotas tradicionais, mas revelam paisagens preservadas, experiências autênticas e conexões mais diretas com a cultura local.

Aiuruoca, Minas Gerais

Foto: Booking.com

Escondida na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas Gerais, Aiuruoca é um destino ideal para quem busca isolamento, natureza e experiências fora do circuito turístico tradicional. A cidade é cercada por montanhas, cachoeiras e trilhas pouco movimentadas, com destaque para atrativos como a Cachoeira dos Garcias, a Pedra do Papagaio e o Vale do Matutu — uma comunidade em meio à mata atlântica. O ritmo é tranquilo, a paisagem é de tirar o fôlego e a conexão com a cultura local é parte da experiência. Uma sugestão de hospedagem é a Casa Cacau Boutique B&B – Sítio Salamandra Vale do Matutu, que oferece vista para as montanhas e ambiente acolhedor.

Carolina, Maranhão

Foto: Booking.com

No sul do Maranhão, às margens do Rio Tocantins, Carolina é a porta de entrada para o complexo turístico da Chapada das Mesas, um destino de natureza exuberante ainda pouco conhecido fora da região. Com formações rochosas, cânions e cachoeiras de águas cristalinas, a região oferece paisagens impressionantes e tranquilidade. Um dos destaques é o Santuário da Pedra Caída, que abriga trilhas e cachoeiras acessíveis com apoio de guias locais. A cidade tem clima interiorano e ritmo calmo, com pousadas que valorizam o contato com a natureza. Para hospedagem com charme histórico e fácil acesso às atrações da região, a Pousada dos Candeeiros é uma ótima opção, localizada em um casarão restaurado no centro da cidade.