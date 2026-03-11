Trem Vitória-Minas volta a circular e destaca rota turística histórica

Viajar de trem pelo Brasil ainda é uma experiência que une história, paisagens e memória ferroviária. Nesse contexto, o tradicional Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas segue como uma das rotas mais emblemáticas do país, conectando Espírito Santo e Minas Gerais em uma jornada que atravessa montanhas, rios e cidades históricas do Sudeste.

Após a suspensão temporária das viagens, o serviço de passageiros será retomado nos dois sentidos, com partidas às 7h tanto do Espírito Santo quanto de Minas Gerais. Assim, os passageiros voltam a contar com uma das mais longas rotas ferroviárias regulares do Brasil, que liga Cariacica, na região metropolitana de Vitória, a Belo Horizonte, em um percurso de cerca de 13 horas.

Enquanto isso, quem tinha passagens marcadas para os dias em que o serviço foi interrompido poderá remarcar o bilhete ou solicitar o reembolso do valor pago no prazo de até 30 dias.

Um dos trajetos ferroviários mais tradicionais do país

Além de ser um importante meio de transporte, o Trem Vitória-Minas também se consolidou como uma experiência turística. Ao longo do percurso, os passageiros observam paisagens que revelam a diversidade natural do Sudeste brasileiro, com trechos que atravessam áreas de mata, rios e regiões montanhosas.

Diariamente, um trem parte às 7h da Estação Pedro Nolasco, em Cariacica, com destino a Belo Horizonte, chegando por volta das 20h. Ao mesmo tempo, outro trem deixa a Estação Central da capital mineira no mesmo horário e chega ao Espírito Santo por volta das 20h30.

Além do trajeto principal, há ainda um trem adicional que realiza o percurso entre Itabira e Nova Era, ambas em Minas Gerais.

Conforto e serviços durante a viagem

O trem utilizado atualmente foi importado da Europa e passou a operar em 2014, substituindo o modelo anterior. Atualmente, a composição conta com 56 vagões, sendo 10 da classe executiva e 30 da classe econômica, além de vagões destinados a restaurante, lanchonete e serviços operacionais.

Na classe econômica, os passageiros encontram poltronas ergonômicas com acionamento mecânico, tomadas individuais e monitores de vídeo. Já na classe executiva, as poltronas são mais largas e reclináveis, com acionamento pneumático. Além de iluminação individual, apoio para pés e sistema de som com diferentes canais.

Além disso, o serviço de bordo oferece opções de café da manhã, almoço e jantar ao longo da viagem.

Durante o trajeto, os passageiros também podem utilizar o vagão lanchonete e restaurante, que oferece refeições, bebidas e lanches a preços acessíveis. Atendentes circulam pelos vagões vendendo itens como água, café, refrigerantes, snacks e pão de queijo.

Regras e orientações para os passageiros

Cada passageiro pode transportar até 35 quilos de bagagem, sendo permitido levar uma mala e uma bolsa ou mochila. No entanto, os itens não podem permanecer nos corredores.

Animais não podem viajar no trem, com exceção de cães-guia. Além disso, passageiros não podem consumir bebidas alcoólicas nem fumar durante o trajeto.

Embora alimentos não perecíveis possam ser levados pelos viajantes, produtos perecíveis não são permitidos a bordo.

Entre paisagens marcantes, infraestrutura confortável e uma história ferroviária que atravessa gerações, o Trem Vitória-Minas continua sendo uma das viagens mais tradicionais e encantadoras do país.

Para mais informações sobre o passeio de trem entre Vitória e BH, visite o site oficial da Vale.