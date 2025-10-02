Vai dar para emendar? Veja os feriadões de 2026

O ano de 2026 promete ser especial para quem gosta de aproveitar cada folga para descansar ou viajar. No calendário, estão previstos 12 feriados prolongados, perfeitos para emendar e planejar escapadas ao longo do ano.
Entre eles, estão datas tradicionais como Carnaval, Semana Santa e Corpus Christi, além de outros feriados que caem próximos ao fim de semana, como o Dia de Tiradentes, Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, Finados e Natal.
A expectativa é de que os brasileiros aproveitem ao máximo essas oportunidades para descansar, viajar pelo país ou até mesmo fazer uma pausa mais longa em família. Especialistas recomendam atenção antecipada às promoções de passagens aéreas e hospedagens para garantir os melhores preços.
Feriados nacionais em 2026
- 1º de janeiro (quinta-feira): Confraternização Universal
- 3 de abril (sexta-feira): Sexta-feira Santa
- 21 de abril (terça-feira): Tiradentes
- 1º de maio (sexta-feira): Dia do Trabalhador
- 7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil
- 12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida
- 2 de novembro (segunda-feira): Finados
- 15 de novembro (domingo): Proclamação da República
- 20 de novembro (sexta-feira): Consciência Negra
- 25 de dezembro (sexta-feira): Natal
- 1º de janeiro de 2027 (sexta-feira): Confraternização Universal
Pontos facultativos
Além dos feriados nacionais, o calendário ainda traz pontos facultativos, como o Carnaval (16 a 18 de fevereiro), a Quarta-feira de Cinzas até 14h, o Corpus Christi (4 de junho), a Véspera de Natal (24 de dezembro) e a Véspera de Ano Novo (31 de dezembro).
Planejamento antecipado
Com tantos feriadões previstos, 2026 será um ano de oportunidades para quem gosta de viajar. O segredo é se organizar com antecedência: já vale anotar as datas no calendário, acompanhar promoções e garantir condições melhores em passagens e hospedagens.
