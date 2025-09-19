Visitar Aparecida pode ficar mais caro: cidade quer criar taxa turística

A cidade de Aparecida, principal destino religioso do Brasil, estuda a criação de uma taxa para visitantes que chegam de carro, ônibus ou vans. A medida, batizada de “Taxa de Turismo Sustentável”, foi enviada à Câmara Municipal e tem como objetivo reduzir os impactos do turismo de massa na cidade.

Pelo projeto, o valor será calculado conforme o tipo de veículo e o tempo de permanência, registrado por um sistema eletrônico de reconhecimento de placas. Carros de passeio pagariam cerca de R$ 10 por dia, enquanto ônibus de turismo desembolsariam aproximadamente R$ 70.

A arrecadação ajudaria a custear despesas com limpeza urbana, coleta de lixo, manutenção de vias e preservação ambiental. Apesar da proposta, a cobrança ainda depende de aprovação legislativa para entrar em vigor.

Em 2024, o Santuário Nacional de Aparecida recebeu mais de 9 milhões de visitantes, sendo 139 mil apenas no dia 12 de outubro, data em que se celebra a Padroeira do Brasil. O município busca alternativas para equilibrar o grande fluxo de fiéis com a preservação da cidade.

Fonte: Melhores Destinos