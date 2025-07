Visto americano vai ficar mais caro! Governo cria novas taxas 

A partir dos próximos meses, tirar o visto americano pode pesar mais do que o dobro no bolso dos brasileiros. Após novas medidas incluídas no pacote fiscal e orçamentário dos Estados Unidos, sancionado pelo presidente Donald Trump neste mês, o valor total para obter o visto vai passar de US$ 185 (R$ 1.028) para US$ 459 (R$ 2.552), na cotação de hoje.

Isso vai ocorrer porque o Congresso dos Estados Unidos aprovou duas novas taxas que vão encarecer o custo de quem tiver o visto americano aprovado e for viajar ao país. Uma delas é a nova tarifa chamada Visa Integrity Fee, no valor de US$ 250 (cerca de R$ 1.390).

Essa tarifa será cobrada de estrangeiros que tiveram o visto de não-imigrante aprovado e forem emitir o documento, como os turistas. A outra tarifa definida na nova legislação é uma cobrança adicional de US$ 24 pelo preenchimento do formulário I-94, utilizado para registrar a entrada e saída nos Estados Unidos.

O valor total previsto para entrar no país com o visto de turismo, com essas novas tarifas, representa um aumento de mais de 130% em relação ao que se paga atualmente.

Veja:

Solicitação do visto: US$ 185 (R$ 1.028) – custo único atual*;

– custo único atual*; Emissão do visto aprovado: US$ 250 (R$ 1.390) – nova tarifa;

– nova tarifa; Preenchimento do formulário I-94: US$ 24 (R$ 133) – nova taxa;

– nova taxa; Total (após início das cobranças): US$ 459 (aproximadamente R$ 2.550).

As novas taxas fazem parte do projeto de lei de gastos e cortes de impostos, proposto pelo presidente Trump, conhecido como One Big Beautiful Bill, (Um Grande e Belo Projeto, na tradução livre para o português).

Embora a data oficial ainda possa ser ajustada pelo Departamento de Segurança Interna, a cobrança das taxas pode começar em 1º de outubro de 2025, início do ano fiscal de 2026 nos EUA, conforme indicado no texto da nova legislação.

A data de início da cobrança ainda não foi divulgada pelos órgãos representantes de turismo e visto dos Estados Unidos.

Quem precisará pagar?

A nova taxa de US$ 250 será cobrada somente de quem tiver o visto aprovado e for efetivamente emitir o documento. Ou seja, se o pedido for negado, o solicitante não paga essa taxa.

Ela se aplica a todos os solicitantes de vistos de não-imigrantes, como:

Visto de turismo (B1/B2)

Visto de estudantes (F)

Intercambistas (J)

Trabalhadores temporários (H)

Artistas e atletas (P), entre outros.

Reembolso da nova taxa

A nova legislação prevê que o valor da taxa Visa Integrity Fee poderá ser reembolsado após o vencimento do visto, caso o solicitante siga todas as regras da autorização durante a estadia nos Estados Unidos. Entre os critérios estão:

Não trabalhar sem autorização;

Cumprir o prazo de validade do visto;

Deixar os Estados Unidos em até cinco dias após o vencimento do visto;

Ou, se não utilizar o visto durante o período de validade.

O reembolso só poderá ser solicitado após o vencimento do visto, que, no caso dos brasileiros, normalmente tem validade de 10 anos. Ainda não foram definidos os procedimentos ou prazos para pedir a devolução.

Segundo o governo americano, a Visa Integrity Fee tem como objetivo aumentar a segurança migratória, garantir que os visitantes respeitem as regras de entrada e saída do país e evitar abusos no sistema de vistos temporários.

Fique atento!

Apesar de já ter sido aprovada, a taxa ainda não aparece nos canais oficiais do governo americano e ainda pode sofrer ajustes. Por isso, quem pretende tirar o visto nos próximos meses deve acompanhar as atualizações no site da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil.

Além disso, cuidado com possíveis golpes que podem ocorrer devido à criação das novas tarifas. Na dúvida, busque sempre informações oficiais do governo americano.

Vale dizer ainda que o documento da nova legislação não traz detalhes sobre a renovação do visto de turismo, nem informa se haverá alguma nova taxa adicional nesse caso.

Ainda é necessário aguardar a divulgação oficial das regras e valores atualizados pelos órgãos responsáveis pelos vistos e turismo dos Estados Unidos para que todas as dúvidas sejam devidamente esclarecidas.

Fonte: Melhores Destinos