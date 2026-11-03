2ª Corrida da Cidadania reunirá cerca de 2 mil atletas em Vitória

Cerca de 2 mil atletas vão participar da segunda edição da Corrida da Cidadania, marcada para este domingo (8), em Vitória. Realizada pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), com patrocínio da ES Gás e produção da Lupino, a prova terá percursos de 5 km e 10 km. A largada será às 6h, em frente à sede da Casa Legislativa, na Enseada do Suá.

Nos dois dias que antecedem a prova, os participantes deverão retirar os kits na Ales, na sexta-feira (6), das 10h às 18h, ou no sábado (7), das 10h às 13h, mediante a entrega de um pacote de fraldas geriátricas. As doações serão destinadas às instituições sem fins lucrativos Avedalma Lar de Idosos, em Cariacica, e Lar Genoveva Machado, em Viana, reforçando o caráter solidário da iniciativa.

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A prova terá dois percursos no mesmo trajeto: um de 10 km, de ida e volta, e outro de 5 km, apenas de ida. No percurso maior, os corredores seguem no sentido Praia do Canto, até o McDonald’s, e retornam passando em frente à Ales até o Palácio do Café. Depois, seguem por trás do Shopping Vitória até a Ilha do Boi, antes de voltar à Assembleia.

A competição contará com duas categorias: geral e atletas com deficiência, ambas com disputas masculinas e femininas. Ao final, todos os participantes receberão medalhas, e os três primeiros colocados de cada categoria, no masculino e no feminino, serão premiados com troféus.

Marcelo Santos, presidente da Assembleia, ressalta que a expectativa é de que a segunda edição da Corrida da Cidadania reúna participantes em torno do esporte e da solidariedade: “É uma oportunidade de incentivar hábitos saudáveis e fazer a diferença na vida de quem precisa.”

“Na ES Gás, acreditamos que incentivar a prática esportiva é também investir em qualidade de vida e bem-estar. Esse compromisso faz parte do nosso olhar para as pessoas e se conecta ao propósito de apoiar iniciativas como a Corrida da Cidadania, que estimulam hábitos saudáveis e mobilizam a comunidade em torno de uma causa coletiva”, destaca Raphael Pereira, presidente da ES Gás.

2ª Corrida da Cidadania

Data da corrida: 8 de novembro (domingo)

Horário da largada: 6h

Local: Avenida Américo Buaiz, em frente à Assembleia Legislativa, na Enseada do Suá, Vitória

Percursos: 5 km e 10 km

Retirada de kits

Local: Assembleia Legislativa

Datas: 6 de novembro (sexta-feira), das 10h às 18h; e 7 de novembro (sábado), das 10h às 13h

Importante: a entrega do kit será mediante a doação de um pacote de fraldas geriátricas.

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