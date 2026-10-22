Atlético-MG e Boca Juniors: veja a campanha dos finalistas da Sul-Americana

Atlético-MG e Boca Juniors farão a final da Sul-Americana em 21 de novembro. O clube brasileiro se classificou para a decisão após derrotar o Montevideo City Torque por 3 a 2 no placar agregado, enquanto os argentinos venceram o Vasco de virada por esse mesmo resultado. Agora, as equipes se enfrentam no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, para definir quem levantará o troféu do torneio continental.

Atlético-MG e Boca Juniors tiveram caminhos diferentes até chegarem à final da competição. Enquanto o time mineiro esteve desde o início na Sul-Americana, a equipe de Buenos Aires chegou por meio dos playoffs, após ficar na terceira colocação em seu grupo da Libertadores.

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Os argentinos tiveram que enfrentar Universidad Católica, Cruzeiro e Barcelona SC na primeira fase da competição que disputavam inicialmente. Após desempenhos irregulares, o Boca fechou a fase de grupos com sete pontos, na terceira colocação.

Com isso, enfrentou o OHiggins, do Chile, pelos playoffs da Sul-Americana e venceu. Nas oitavas de final, passou sem dificuldades pelo Deportivo Recoleta, com placar agregado de 7 a 1. Depois, enfrentou o São Paulo nas quartas de final e também triunfou, com um empate na ida e uma vitória por 2 a 0. Por último, o clube enfrentou o Vasco, perdeu na partida de ida (1 a 0), mas conseguiu a virada no jogo de volta (3 a 1).

Já o Atlético-MG começou sua campanha na fase de grupos da Sul-Americana e terminou na liderança do Grupo B, com 10 pontos, após três vitórias, um empate e duas derrotas. O time mineiro começou com resultados irregulares, mas venceu o Cienciano por 2 a 0 e o Academia Puerto Cabello por 1 a 0 nas duas últimas rodadas, garantindo a classificação direta às oitavas de final.

No mata-mata, o primeiro adversário foi o Red Bull Bragantino. O Galo venceu por 1 a 0 fora de casa e empatou por 2 a 2 na Arena MRV, avançando com 3 a 2 no placar agregado. Nas quartas de final, perdeu para o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro, mas devolveu o placar com uma vitória por 4 a 2 em Belo Horizonte. Nos pênaltis, venceu por 3 a 1, com três defesas do goleiro Gabriel Delfim.

Na semifinal, o Atlético enfrentou o Montevideo City Torque e venceu por 3 a 0 no jogo de ida, na Arena MRV. Reinier, Bernard e Thiago Borbas marcaram os gols.

No Uruguai, o Galo perdeu por 2 a 0, mas avançou pelo placar agregado.

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