Campeão pelo Estrela do Norte, Geraldo Filho retorna ao clube para novo desafio

O Estrela do Norte anunciou um nome conhecido da torcida para reforçar o planejamento da temporada 2027. Campeão capixaba pelo clube em 2014, Geraldo Filho está de volta ao Gigante do Sul, mas desta vez fora das quatro linhas. O ex-jogador assume o cargo de diretor executivo de futebol e terá a missão de contribuir para a estruturação da equipe no retorno à elite do Campeonato Capixaba.

A contratação marca o reencontro de Geraldo com o clube de Cachoeiro de Itapemirim, onde participou de uma das conquistas mais importantes da história recente do Estrela do Norte. Agora, o ex-atleta retorna com a experiência adquirida na gestão esportiva para ajudar a preparar o time para os desafios da próxima temporada.

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Experiência dentro e fora de campo

Após encerrar a trajetória como jogador profissional, Geraldo Filho passou a atuar nos bastidores do futebol. Entre as experiências acumuladas como executivo estão passagens pelo Treze Futebol Clube, da Paraíba, e pelo Atlético de Alagoinhas, da Bahia.

A experiência em diferentes clubes brasileiros é uma das credenciais do novo dirigente, que chega para fortalecer o departamento de futebol do Estrela do Norte.

Além do conhecimento administrativo, Geraldo também possui uma ligação com a história do clube capixaba. Em 2014, integrou o elenco que conquistou o título do Campeonato Capixaba, feito que permanece entre os momentos marcantes da trajetória do Gigante do Sul.

Estrela do Norte inicia planejamento para 2027

A chegada do novo diretor executivo faz parte da preparação do Estrela do Norte para a temporada 2027, quando a equipe voltará a disputar a primeira divisão do Campeonato Capixaba.

O desafio será organizar o departamento de futebol e contribuir para o planejamento esportivo do clube, que busca se preparar para competir novamente entre os principais times do Espírito Santo.