Corinthians lidera lista de maiores devedores em ranking de agência de fair play financeiro
O Atlético-MG aparece na segunda colocação, com R$ 2,66 bilhões, seguido pelo São Paulo, que acumula R$ 2,45 bilhões.
O Corinthians lidera o ranking dos clubes brasileiros com as maiores dívidas, com um total de R$ 2,76 bilhões em débitos. Os números fazem parte de um levantamento da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), que apresenta um panorama da situação financeira das equipes do futebol brasileiro.
O Atlético-MG aparece na segunda colocação, com R$ 2,66 bilhões, seguido pelo São Paulo, que acumula R$ 2,45 bilhões. Botafogo, com R$ 2,01 bilhões, e Palmeiras, com R$ 1,58 bilhão, completam as cinco primeiras posições.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Apesar de liderar o ranking geral, o Corinthians não é o clube com o maior volume de dívidas de curto prazo, que compreendem obrigações com vencimento em até 12 meses, incluindo valores já vencidos e não pagos. Nesse recorte, o Atlético-MG ocupa a primeira posição, com R$ 1,36 bilhão, seguido pelo Botafogo, com R$ 1,35 bilhão, e pelo São Paulo, com R$ 1,04 bilhão. O time alvinegro aparece em quarto lugar, com R$ 980 milhões.
O endividamento corintiano está concentrado principalmente em obrigações trabalhistas, impostos e parcelamentos, que somam R$ 949 milhões, e receitas recebidas antecipadamente, com R$ 680 milhões. Juntas, as duas categorias representam R$ 1,629 bilhão, aproximadamente 59% da dívida total do clube.
Palmeiras e Flamengo
O Palmeiras aparece na quinta colocação do ranking geral, com R$ 1,58 bilhão em dívidas. Apesar do valor expressivo, o clube paulista tem apresentado um cenário esportivo e financeiro equilibrado nas últimas temporada.
Do total devido pelo time, R$ 653 milhões correspondem a compromissos de curto prazo. A principal categoria de endividamento é a de transferências de atletas, que soma R$ 831 milhões. O valor está relacionado ao mercado de contratações, no qual o clube tem feito investimentos agressivos. Entre os nomes que chegaram ao clube por cifras astronômicas estão Vitor Roque, Paulinho e Jhon Arias.
O Flamengo, principal rival palmeirense em diversas competições brasileiras e sul-americanas, acumula R$ 1,26 bilhão em dívidas e ocupa a oitava posição do ranking. Assim como acontece com o rival paulista, as transferências de jogadores representam uma parcela importante do endividamento rubro-negro. O clube carioca tem R$ 497 milhões em débitos nessa categoria, o equivalente a aproximadamente 39% de sua dívida total.
Ranking das dívidas totais dos clubes brasileiros
- Corinthians – R$ 2,76 bilhões
- Atlético-MG – R$ 2,66 bilhões
- São Paulo – R$ 2,45 bilhões
- Botafogo – R$ 2,01 bilhões
- Palmeiras – R$ 1,58 bilhões
- Cruzeiro – R$ 1,36 bilhões
- Internacional – R$ 1,27 bilhões
- Flamengo – R$ 1,26 bilhões
- Santos – R$ 1,23 bilhões
- Vasco – R$ 1,10 bilhões
- Fluminense – R$ 1,04 bilhões
- Grêmio – R$ 936 milhões
- Red Bull Bragantino – R$ 772 milhões
- Vitória – R$ 408 milhões
- Bahia – R$ 407 milhões
- Athletico-PR – R$ 405 milhões
- Coritiba – R$ 185 milhões
- Chapecoense – R$ 174 milhões
- Remo – R$ 37 milhões
- Mirassol – R$ 11 milhões
Ranking das dívidas de curto prazo
- Atlético-MG – R$ 1,36 bilhões
- Botafogo – R$ 1,35 bilhões
- São Paulo – R$ 1,04 bilhões
- Corinthians – R$ 980 milhões
- Palmeiras – R$ 653 milhões
- Flamengo – R$ 647 milhões
- Internacional – R$ 607 milhões
- Grêmio – R$ 516 milhões
- Fluminense – R$ 484 milhões
- Santos – R$ 471 milhões
- Cruzeiro – R$ 401 milhões
- Vasco – R$ 385 milhões
- Athletico-PR – R$ 244 milhões
- Bahia – R$ 214 milhões
- Vitória – R$ 192 milhões
- Red Bull Bragantino – R$ 143 milhões
- Coritiba – R$ 140 milhões
- Chapecoense – R$ 28 milhões
- Remo – R$ 21 milhões
- Mirassol – R$ 11 milhões
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