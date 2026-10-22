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Corinthians lidera lista de maiores devedores em ranking de agência de fair play financeiro

O Atlético-MG aparece na segunda colocação, com R$ 2,66 bilhões, seguido pelo São Paulo, que acumula R$ 2,45 bilhões.

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians lidera o ranking dos clubes brasileiros com as maiores dívidas, com um total de R$ 2,76 bilhões em débitos. Os números fazem parte de um levantamento da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), que apresenta um panorama da situação financeira das equipes do futebol brasileiro.

O Atlético-MG aparece na segunda colocação, com R$ 2,66 bilhões, seguido pelo São Paulo, que acumula R$ 2,45 bilhões. Botafogo, com R$ 2,01 bilhões, e Palmeiras, com R$ 1,58 bilhão, completam as cinco primeiras posições.

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Apesar de liderar o ranking geral, o Corinthians não é o clube com o maior volume de dívidas de curto prazo, que compreendem obrigações com vencimento em até 12 meses, incluindo valores já vencidos e não pagos. Nesse recorte, o Atlético-MG ocupa a primeira posição, com R$ 1,36 bilhão, seguido pelo Botafogo, com R$ 1,35 bilhão, e pelo São Paulo, com R$ 1,04 bilhão. O time alvinegro aparece em quarto lugar, com R$ 980 milhões.

O endividamento corintiano está concentrado principalmente em obrigações trabalhistas, impostos e parcelamentos, que somam R$ 949 milhões, e receitas recebidas antecipadamente, com R$ 680 milhões. Juntas, as duas categorias representam R$ 1,629 bilhão, aproximadamente 59% da dívida total do clube.

Palmeiras e Flamengo

O Palmeiras aparece na quinta colocação do ranking geral, com R$ 1,58 bilhão em dívidas. Apesar do valor expressivo, o clube paulista tem apresentado um cenário esportivo e financeiro equilibrado nas últimas temporada.

Do total devido pelo time, R$ 653 milhões correspondem a compromissos de curto prazo. A principal categoria de endividamento é a de transferências de atletas, que soma R$ 831 milhões. O valor está relacionado ao mercado de contratações, no qual o clube tem feito investimentos agressivos. Entre os nomes que chegaram ao clube por cifras astronômicas estão Vitor Roque, Paulinho e Jhon Arias.

O Flamengo, principal rival palmeirense em diversas competições brasileiras e sul-americanas, acumula R$ 1,26 bilhão em dívidas e ocupa a oitava posição do ranking. Assim como acontece com o rival paulista, as transferências de jogadores representam uma parcela importante do endividamento rubro-negro. O clube carioca tem R$ 497 milhões em débitos nessa categoria, o equivalente a aproximadamente 39% de sua dívida total.

Ranking das dívidas totais dos clubes brasileiros

  • Corinthians – R$ 2,76 bilhões
  • Atlético-MG – R$ 2,66 bilhões
  • São Paulo – R$ 2,45 bilhões
  • Botafogo – R$ 2,01 bilhões
  • Palmeiras – R$ 1,58 bilhões
  • Cruzeiro – R$ 1,36 bilhões
  • Internacional – R$ 1,27 bilhões
  • Flamengo – R$ 1,26 bilhões
  • Santos – R$ 1,23 bilhões
  • Vasco – R$ 1,10 bilhões
  • Fluminense – R$ 1,04 bilhões
  • Grêmio – R$ 936 milhões
  • Red Bull Bragantino – R$ 772 milhões
  • Vitória – R$ 408 milhões
  • Bahia – R$ 407 milhões
  • Athletico-PR – R$ 405 milhões
  • Coritiba – R$ 185 milhões
  • Chapecoense – R$ 174 milhões
  • Remo – R$ 37 milhões
  • Mirassol – R$ 11 milhões

Ranking das dívidas de curto prazo

  • Atlético-MG – R$ 1,36 bilhões
  • Botafogo – R$ 1,35 bilhões
  • São Paulo – R$ 1,04 bilhões
  • Corinthians – R$ 980 milhões
  • Palmeiras – R$ 653 milhões
  • Flamengo – R$ 647 milhões
  • Internacional – R$ 607 milhões
  • Grêmio – R$ 516 milhões
  • Fluminense – R$ 484 milhões
  • Santos – R$ 471 milhões
  • Cruzeiro – R$ 401 milhões
  • Vasco – R$ 385 milhões
  • Athletico-PR – R$ 244 milhões
  • Bahia – R$ 214 milhões
  • Vitória – R$ 192 milhões
  • Red Bull Bragantino – R$ 143 milhões
  • Coritiba – R$ 140 milhões
  • Chapecoense – R$ 28 milhões
  • Remo – R$ 21 milhões
  • Mirassol – R$ 11 milhões

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