Corrida Dez Milhas Garoto 2026 estão com inscrições abertas

A tradicional corrida Dez Milhas Garoto abriu inscrições para a edição de 2026. O evento esportivo, um dos mais conhecidos do Espírito Santo, chega à sua 35ª edição e acontecerá no dia 27 de setembro. Nesse sentido, a organização disponibilizou as vagas nesta terça (28), antecipando o cronograma em menos de cinco meses da prova.

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O percurso

Os atletas inscritos vão percorrer um trajeto marcante. Isso porque, durante a prova, os corredores passarão pela Terceira Ponte, que liga Vitória a Vila Velha. Ao todo, mais de 3 quilômetros dos 16,09 km do percurso serão sobre a ponte. O valor varia de acordo com o tipo de inscrição que o corredor optar.

Corrida Garotada e Cachorrida

Além disso, a programação inclui outras atividades. No sábado, 26 de setembro, o evento promove a Corrida Garotada, voltada para participantes entre 6 e 17 anos, com percursos que variam de 200 metros a 1,6 km. Além disso, a Cachorrida reunirá tutores e seus pets em um trajeto de 1,609 km, reforçando o caráter inclusivo da programação.

Entrega dos kits

A organização também definiu o cronograma de retirada dos kits. Os participantes devem comparecer à fábrica da Garoto, em Vila Velha, nos dias 24 e 25 de setembro, das 9h às 19h. Já no dia 26, o atendimento ocorrerá das 8h às 18h.

No domingo, a largada principal acontece na Praia de Camburi, em Vitória, às 6h30. Em seguida, os corredores seguem até a chegada, que será realizada na fábrica da Garoto, em Vila Velha, consolidando um dos percursos mais emblemáticos do estado.