Nova data: Jogo dos Campeões reunirá estrelas do futebol e ídolos do Estrela do Norte em Cachoeiro

Grandes nomes que fizeram história no futebol brasileiro vão enfrentar ex-jogadores do Estrela do Norte em uma partida beneficente no Estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, que agora conta com uma nova data confirmada. O “Jogo dos Campeões” acontecerá no dia 7 de novembro, um sábado, com a partida principal marcada para as 17h30 e a abertura dos portões antecipada para as 15h.

O confronto reunirá jogadores consagrados de projeção nacional contra craques que marcaram época no time da casa. A “Seleção dos Campeões” está recheada de ídolos para atrair amantes do futebol de diversas torcidas, contando com presenças confirmadas de Andrezinho, Petkovic, Bernardo e Zé Roberto. Do outro lado, defendendo as cores e a história local, a seleção do Estrela do Norte entrará em campo com ídolos como Marcelo Pelé, Geraldo, Pelica e Ronicley.

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Futebol, solidariedade e regras de acesso

A iniciativa é uma realização do Café Campeão e da Realize Viagens em prol das ações filantrópicas da Rochativa Responsabilidade Social.

O ingresso solidário (meia-entrada) custa R$ 20,00, sendo obrigatória a entrega de 1 kg de alimento não perecível na catraca para a liberação do acesso. Todos os alimentos arrecadados serão integralmente destinados à Instituição Rochativa. A organização também mantém a modalidade especial de acesso mediante a troca antecipada de embalagens do Café Flamengo por ingressos no Perim Center (limitada a 1.000 unidades).

Gratuidades e ingressos anteriores

O evento conta com uma política de inclusão: crianças de até 10 anos e pessoas com deficiência (PCDs) têm entrada gratuita. Em ambos os casos, a organização ressalta que é obrigatória a presença de um acompanhante responsável pagante.

Para o público que já havia se programado para a data anterior, os ingressos já adquiridos continuam válidos para o dia 7 de novembro, sem a necessidade de realizar uma nova compra ou troca. No entanto, os torcedores que chegaram a solicitar o reembolso tiveram seus bilhetes invalidados e precisarão adquirir um novo ingresso para participar da festa.

SERVIÇO: JOGO DOS CAMPEÕES