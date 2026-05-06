Onde assistir Bayern de Munique x PSG AO VIVO hoje?
Bayern de Munique e PSG entram em campo nesta quarta-feira (6), às 16h (horário de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da UEFA Champions League. Contudo, onde assistir Bayern de Munique x PSG ao vivo?
A partida contará com transmissão da TNT (TV por assinatura) e HBO Max (streaming), a partir das 16h (horário de Brasília).
O primeiro confronto entre as equipes terminou em um eletrizante 5 a 4 para o PSG, em Paris. Dessa forma, o clube francês chega com vantagem para o duelo decisivo na Alemanha.
Bayern conta com a força da torcida
O FC Bayern Munich precisa vencer por dois gols de diferença para garantir vaga direta na final da competição. Entretanto, caso triunfe por apenas um gol, o confronto seguirá para a prorrogação.
Além disso, o técnico Vincent Kompany aposta na força ofensiva da equipe para buscar a reação diante da torcida na Allianz Arena.
Escalação do Bayern
O Bayern vai a campo com: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich, Pavlovic e Musiala; Olise, Harry Kane e Luis Díaz.
PSG tenta confirmar vaga na decisão
O Paris Saint-Germain F.C. chega embalado após a vitória no jogo de ida e precisa apenas de um empate para avançar à grande final da Champions League.
Sobretudo, o técnico Luis Enrique mantém a base ofensiva que brilhou no primeiro confronto e aposta na velocidade do ataque para voltar a surpreender os alemães.
Escalação do PSG
O PSG inicia a partida com: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruíz e João Neves; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.
Ficha técnica
Semifinal da UEFA Champions League
- Data: quarta-feira, 6 de maio de 2026
- Horário: 16h (horário de Brasília)
- Local: Allianz Arena
