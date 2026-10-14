Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo

O Palmeiras enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira (14), às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de ida das semifinais da CONMEBOL Libertadores 2026. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, e terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela GE TV e pelo serviço de streaming Paramount+.

O confronto abre a disputa por uma vaga na decisão do torneio continental. Com o mando de campo do Fluminense nesta primeira partida, o Verdão busca um resultado positivo fora de casa para chegar em vantagem ao duelo de volta, marcado para o dia 21 de outubro, no Nubank Parque, em São Paulo.

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Onde assistir a Fluminense x Palmeiras ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar a partida entre Fluminense e Palmeiras por três opções de transmissão. O jogo começa às 21h30 desta quarta-feira.

TV aberta: Globo;

Globo; Internet: GE TV;

GE TV; Streaming: Paramount+.

Provável escalação do Palmeiras

O técnico do Palmeiras terá de lidar com uma ausência importante para o confronto. O atacante Vitor Roque sofreu uma lesão na coxa e não viajou com a delegação para o Rio de Janeiro.

Entre os nomes cotados para começar a partida, o Verdão tem Carlos Miguel no gol e Gustavo Gómez na defesa. O setor ofensivo também conta com Flaco López como uma das principais opções.

A provável escalação do Palmeiras é: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas (ou Lucas Evangelista), Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias e Flaco López.

Palmeiras chega embalado após goleada no clássico

O Palmeiras chega à semifinal após vencer o Corinthians por 4 a 1, no último domingo (11), pelo Campeonato Brasileiro. Agustín Giay marcou duas vezes, enquanto Alexander Barboza também balançou as redes. O placar foi completado com um gol contra.

O resultado aumenta a confiança da equipe para o compromisso continental. Agora, porém, o desafio será enfrentar o Fluminense no Maracanã, em um confronto que pode influenciar diretamente o planejamento para a partida de volta.

Quando será o jogo de volta entre Palmeiras e Fluminense?

A definição de um dos finalistas da Libertadores ficará para a próxima semana. Palmeiras e Fluminense voltam a se enfrentar no dia 21 de outubro, às 21h30, no Nubank Parque, em São Paulo.

Até lá, o Verdão também terá compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No sábado (17), a equipe enfrenta o Athletico-PR, às 19h30, na Arena da Baixada.

A sequência exige atenção atenção à preparação física e à gestão do elenco, especialmente em meio à disputa por uma vaga na final da principal competição de clubes da América do Sul.