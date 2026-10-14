Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo
O confronto abre a disputa por uma vaga na decisão do torneio continental.
O Palmeiras enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira (14), às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de ida das semifinais da CONMEBOL Libertadores 2026. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, e terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela GE TV e pelo serviço de streaming Paramount+.
O confronto abre a disputa por uma vaga na decisão do torneio continental. Com o mando de campo do Fluminense nesta primeira partida, o Verdão busca um resultado positivo fora de casa para chegar em vantagem ao duelo de volta, marcado para o dia 21 de outubro, no Nubank Parque, em São Paulo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Onde assistir a Fluminense x Palmeiras ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar a partida entre Fluminense e Palmeiras por três opções de transmissão. O jogo começa às 21h30 desta quarta-feira.
- TV aberta: Globo;
- Internet: GE TV;
- Streaming: Paramount+.
Provável escalação do Palmeiras
O técnico do Palmeiras terá de lidar com uma ausência importante para o confronto. O atacante Vitor Roque sofreu uma lesão na coxa e não viajou com a delegação para o Rio de Janeiro.
Entre os nomes cotados para começar a partida, o Verdão tem Carlos Miguel no gol e Gustavo Gómez na defesa. O setor ofensivo também conta com Flaco López como uma das principais opções.
A provável escalação do Palmeiras é: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas (ou Lucas Evangelista), Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias e Flaco López.
Palmeiras chega embalado após goleada no clássico
O Palmeiras chega à semifinal após vencer o Corinthians por 4 a 1, no último domingo (11), pelo Campeonato Brasileiro. Agustín Giay marcou duas vezes, enquanto Alexander Barboza também balançou as redes. O placar foi completado com um gol contra.
O resultado aumenta a confiança da equipe para o compromisso continental. Agora, porém, o desafio será enfrentar o Fluminense no Maracanã, em um confronto que pode influenciar diretamente o planejamento para a partida de volta.
Quando será o jogo de volta entre Palmeiras e Fluminense?
A definição de um dos finalistas da Libertadores ficará para a próxima semana. Palmeiras e Fluminense voltam a se enfrentar no dia 21 de outubro, às 21h30, no Nubank Parque, em São Paulo.
Até lá, o Verdão também terá compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No sábado (17), a equipe enfrenta o Athletico-PR, às 19h30, na Arena da Baixada.
A sequência exige atenção atenção à preparação física e à gestão do elenco, especialmente em meio à disputa por uma vaga na final da principal competição de clubes da América do Sul.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726