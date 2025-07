🌊 Você já ouviu falar em Economia Azul?

Ela est√° ligada a tudo o que envolve o oceano ‚ÄĒ e vai muito al√©m do que os olhos veem.

No novo epis√≥dio do podcast Sustentabilidade Brasil, recebemos Amanda √Ālbano, ocean√≥grafa, empreendedora e s√≥cia-fundadora da @bloom.ocean, uma das refer√™ncias nacionais na promo√ß√£o de solu√ß√Ķes sustent√°veis para os territ√≥rios costeiros e marinhos.

Amanda fala sobre:

ūüĒĻ O potencial do Esp√≠rito Santo na agenda oce√Ęnica

ūüĒĻ Os impactos invis√≠veis da a√ß√£o humana no mar

ūüĒĻ O desafio de transformar conhecimento cient√≠fico em pol√≠ticas p√ļblicas

ūüĒĻ E por que precisamos olhar com mais cuidado para os ecossistemas costeiros

Uma conversa inspiradora sobre inova√ß√£o, cultura oce√Ęnica e caminhos reais para um futuro sustent√°vel ‚ÄĒ com o oceano no centro da discuss√£o.

Assuntos do episódio:

00:00 РAbertura e apresentação do podcast

00:15 – Quem √© Amanda √Ālbano: ocean√≥grafa e mineira apaixonada pelo mar

01:53 РA criação da Bloom e a proposta da empresa

03:49 РO estudo sobre recifes de coral e valoração ambiental

06:54 – Consultorias e projetos em pol√≠ticas p√ļblicas

07:54 РO hub Impacto Oceano e o fomento à inovação azul

10:59 РPor que o oceano parece invisível (mas está em tudo)

13:51 РO que é Economia Azul?

16:22 – O potencial do Esp√≠rito Santo na agenda oce√Ęnica

19:55 РTurismo de baleia e o valor invisível dos ecossistemas

22:09 РBarreiras para o avanço da sustentabilidade marinha

25:45 – O desafio da polui√ß√£o e a responsabilidade das ind√ļstrias

27:44 – Pol√≠ticas p√ļblicas e o futuro da pauta oce√Ęnica no Brasil

29:22 РAmanda é otimista? Uma visão realista e esperançosa

30:09 – Convite para o F√≥rum das √Āguas e despedida