22 paradas cardíacas e um milagre: a luta do bebê Enrico

Foi ao ar, em 30 de julho de 2025, um episódio especial do podcast Viva Vida. O programa contou a emocionante jornada de Enrico, um bebê que sobreviveu a 22 paradas cardíacas após complicações de uma cirurgia no coração. O relato, feito pelos próprios pais, comove e desperta atenção para uma condição grave, mas pouco falada: a cardiopatia congênita. De acordo com a literatura médica, esse problema afeta milhares de recém-nascidos brasileiros todos os anos, e a identificação precoce pode mudar completamente o desfecho de cada caso.

Ao compartilhar a experiência, a família reforçou como o diagnóstico feito a tempo salvou a vida do filho. Por isso, os especialistas entrevistados no podcast reforçaram a importância do teste do coraçãozinho, um exame simples e gratuito que pode detectar alterações cardíacas logo nos primeiros dias de vida. Com base nesses dados, médicos podem indicar o melhor caminho para o tratamento, que, muitas vezes, envolve cirurgias logo nos primeiros meses.

O que é cardiopatia congênita e como identificar

A cardiopatia congênita consiste em uma má formação no coração do feto. Ela pode variar de quadros leves, que não exigem ação imediata, a formas graves que colocam a vida em risco. Testes como o do coraçãozinho e o ecocardiograma são fundamentais após o nascimento. Fatores como infecções na gestação, doenças autoimunes ou histórico familiar elevam o risco.

Tratamento exige acompanhamento constante

As abordagens terapêuticas incluem medicamentos, procedimentos por cateterismo e cirurgias. Em casos raros, o transplante cardíaco se torna necessário. Aproximadamente 80% dos bebês com a condição precisarão operar ao longo da vida.