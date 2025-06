A crise climática já chegou — e está no nosso quintal

A jornalista Nádia Pontes, da DW Brasil, participou da Conferência Sustentabilidade Brasil e fez um alerta direto: se a gente não entender o que está por trás das secas, inundações e do preço alto dos alimentos, não vamos conseguir mudar nada.

💬 “Tudo é clima. A vida é clima.”

➡️ Assista ao papo completo e entenda como café, desinformação e microrrevoluções estão conectados com o futuro da sustentabilidade.

📍Gravado direto da Praça do Papa, Vitória/ES.

Assuntos do episódio:

0:00 – Abertura na Praça do Papa e chamada para o evento

0:45 – Apresentação da jornalista Nádia Pontes

1:22 – Como comunicar a crise climática

2:05 – Por que precisamos mudar a forma de gerar energia

3:02 – Impactos reais no Espírito Santo: chuvas, secas e agricultura

4:00 – Estudo da Ufes: futuro do café sob ameaça

5:06 – Desertificação no norte capixaba

5:36 – Educação ambiental como ação prática

6:09 – Conexão da crise climática com o cotidiano

7:01 – União de setores: agro, povos originários, ciência e sociedade

7:17 – O papel da comunicação e a nova lógica das redes

9:10 – Importância de jornalistas especializados

11:00 – Jornalismo como memória e contexto

12:30 – Microrrevoluções: o otimismo que move a mudança